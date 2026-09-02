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31-годишен шофира из Пловдив дрогиран и без книжка посред бял ден

24 часа Пловдив онлайн

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Полиция спипа опасен дрифтър в Свищов Снимка: Дима Максимова

Бързи производства са образувани срещу трима водачи, заловени при полицейски проверки през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

Около 17,10 часа вчера, на бул. "Цариградско шосе" в Пловдив, патрул на Шесто Районно установил, че 31-годишен мъж управлява лек автомобил "Фиат" след употреба на амфетамин и без да притежава шофьорска книжка. Друг неправоспособен водач, на 28 години, е засечен от карловски полицаи в началото на днешния ден в село Кърнаре. Допълнително се оказало, че мъжът е и под въздействие на солидно количество изпит алкохол – над 2,6 промила.

Пиян, с над 1,8 промила, бил и 38-годишен, хванат от служителите на реда в Хисаря зад волана на товарен автомобил. С полицейски заповеди нарушителите са задържани за срок до 24 часа, моторните превозни средства на двама от тях са иззети.

Полиция спипа опасен дрифтър в Свищов

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