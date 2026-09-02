Прокурорската колегия допусна петима прокурори до участие в избора на членове на ВСС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна петима кандидати до участие в избора на членове на ВСС от квотата на прокурорите, съобщиха от съвета.

Решението е взето на днешното заседание на колегията с девет гласа „за".

Допуснатите кандидати са Благовест Вангелов от Окръжната прокуратура в Бургас, Владимир Николов от Окръжната прокуратура в Плевен, Иван Тасков от Софийската градска прокуратура, Пламен Евгениев от Апелативната прокуратура в София и заместник окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев.

Решенията ще бъдат публикувани незабавно на интернет страницата на ВСС и могат да бъдат обжалвани в тридневен срок от обявяването им, посочи докладчикът Огнян Дамянов, цитиран от БТА.

За членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите са предложени общо 25 кандидати.