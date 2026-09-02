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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23492152 www.24chasa.bg

Прокурорската колегия допусна петима прокурори до участие в избора на членове на ВСС

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Висшият съдебен съвет (ВСС) Снимка: Архив

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна петима кандидати до участие в избора на членове на ВСС от квотата на прокурорите, съобщиха от съвета.

Решението е взето на днешното заседание на колегията с девет гласа „за".

Допуснатите кандидати са Благовест Вангелов от Окръжната прокуратура в Бургас, Владимир Николов от Окръжната прокуратура в Плевен, Иван Тасков от Софийската градска прокуратура, Пламен Евгениев от Апелативната прокуратура в София и заместник окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев.

Решенията ще бъдат публикувани незабавно на интернет страницата на ВСС и могат да бъдат обжалвани в тридневен срок от обявяването им, посочи докладчикът Огнян Дамянов, цитиран от БТА.

За членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите са предложени общо 25 кандидати.

Висшият съдебен съвет (ВСС) Снимка: Архив

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