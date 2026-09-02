Жители на Димча твърдят, че са жертви на побой от полицаи. Полицията: Хулиганство

Маскирани полицаи нахълтват в частен имот посред нощ без прокурорска заповед, използват електрошок, стрелят с гумени патрони, бият, ритат и газят с кубинки, включително 16-годишно момиче. Това е версията на една от участничките в екшъна от павликенското село Димча, при който 12 души се озоваха в полицията "за непристойни действия и съпротива към полицейски служители". Благовеста Ангелова Бендерева-Дончева твърди, че са пребити без причина от спецполицаи. Жената и съпругът й, собственици на семеен бизнес в района, били гости в атакувания дом, а акцията била след сигнали за силен шум.

В полицейския бюлетин на ОДМВР Велико Търново случаят от нощта на 29-и срещу 30-и август е представен като неизпълнение на полицейско разпореждане и хулиганство. В събота около 23 ч. на тел.112 е получен сигнал за нарушаване на нощната тишина в с. Димча. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил 12 лица, които предприели непристойни действия, съпротива към полицейските служители, придружени с изключителен цинизъм и дързост. Задържани са 12 на възраст от 22 до 47 години от селата Димча и Върбовка, от тях 4 жени, пише в сайта.

Съвсем различна обаче е версията за случилото се на Благовеста Бендерева-Дончева.

"Във въпросната вечер имаше сбор в селото. Ние със съпруга ми си изпратихме гостите и отидохме у съседите. Бяха ни канили многократно. Може би беше около 3 ч. през нощта, 5 минути след това нахълтаха "качулки" -отряд "Кобра"-твърди Благовеста. Влязоха, без да се легитимират. Проснаха ни всички на земята. Мъжете веднага ги завързаха с белезници, след което им пускаха ток, на някои по 4-5 пъти с тейзърите. Едно от децата, 20-годишно момче, го стреляха с гумен патрон. Има отворена рана на крака. Докато лежах на земята мен ме ритнаха в главата, аз съм със счупен нос, зверски отоци и синини по лицето", твърди пред "24 часа" Благовеста. Казва, че със съпруга й Мартин, който бил с разкъсан клепач и отпечатъци от кубинки по цялото тяло, са си извадили медицински за получените наранявания и ще си търсят правата.

Жената допълни, че жертва на полицейския произвол е станало и 16-годишно момиче, съученичка на сина й.

"Аз около половин час лежах на земята в локва от собствената си кръв. Час по-късно, след като вече ни вдигнаха, наредиха ни на влакче и решиха, че ще почват да ни питат кой, кой е, тогава част от павликенските полицаи, ни познаха и ми дадоха стол да седна. дадоха и на момичето", продължава разказа си Благовеста.

От 15 г. Дончеви имат магазини за хранителни стоки и са работодатели в района. Твърдят, че имат записи от видеокамери, на които се вижда как първи влизат маскираните полицаи.

"Те са със звук, чуват се изстрелите от пушките, викове и крясъци. Когато ни проснаха по земята, първо изпочупиха камерите и взеха картите памет. Събраха на всички телефоните, все още не са ни върнати. Влязоха и ни пребиха като кучета", допълва Бендерева-Дончева.

Неволната участничка в екшъна е категорична, че никой от празнуващите не е оказал съпротива, няма съставен акт на домакина за нарушение заради силната музика, няма протокол за предупреждение. Пострадалото семейство вече е подало жалби и е дало обяснения за полицейския произвол.

"Имаме входиран сигнала до министъра на вътрешните работи, уведомен е. Ще входираме и жалби до Вътрешна сигурност, за да не се потулва случая. Полицаите казват, че са ходили преди това и са ги предупреждавали да намалят музиката, те не са го направили. Дори и да е така, трябва да се разбере, че по този начин не може!", категорична е жената.