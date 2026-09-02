Махат 23 незаконни къщи в Баба Алино, общината ще ограничи достъпа до тях

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Още три заповеди за премахване на незаконно строителство в местността Баба Алино е подписал кметът на Варна Благомир Коцев. Така заповедите за премахване на незаконни обекти в местността вече са 19, а още четири се очаква да бъдат готови до дни, съобщи самият Коцев.

„Днес разписах три нови заповеди за премахване на незаконното строителство в местността Баба Алино. Така те стават общо 19, като други 4 ще бъдат готови до дни", написа кметът в пост в социалните мрежи.

Следващата стъпка ще бъде ограничаването на физическия достъп до незаконните обекти. Това ще стане, след като ВиК и „Енерго-Про" приключат обследванията на незаконните присъединявания към електрическата и ВиК мрежата.

По думите на Коцев на входните врати на вече изградените сгради ще бъдат поставени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат оградени с ленти.

„Това изисква от нас законът", посочва кметът.

Не става ясно обаче как на практика ще бъде гарантирано, че забраната за достъп ще се спазва и кой ще следи за това. От публикацията на кмета не се разбира дали ще има постоянно физическо присъствие или охрана на обектите, или ограничаването ще се изчерпи с поставянето на стикери и предпазни ленти.

Въпросът е особено важен, след като в част от незаконните къщи вече са били установявани хора, въпреки предприетите административни мерки.

Междувременно електрозахранването към петте постройки, за които има влязла в сила заповед за спиране на строежа, вече е прекъснато.

Административният съд – Варна отказа да разпореди възстановяването му, като прие, че действията на електроразпределителното дружество имат валидно правно основание.

Предстои да приключат и проверките на ВиК за незаконните присъединявания към водоснабдителната мрежа.

Кметът Благомир Коцев посочва още, че законът дава възможност на хората, които са придобили имоти в незаконните сгради и твърдят, че са били подведени, да търсят правата си от инвеститора.

„Но той също така позволява на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел", пише Коцев.

С новите три заповеди общината продължава процедурата по премахване на незаконното строителство в Баба Алино. След като бъдат издадени и следващите четири, броят на заповедите за премахване ще достигне 23.

До събаряне на сградите, обаче едва ли ще се стигне скоро, след като заповедите се обжалват и това може да продължи години, коментират специалисти.