"Възраждане": Мит е, че Румен Радев е проруски

Девет години като президент Радев беше на принципа "Не ме гледайте какво правя, слушайте ме какво говоря. Това доведе до създаването на мита, че е проруски настроен, обеща в кампанията, че ще оправи взаимоотношенията с Русия. Минаха повече от 100 дни откакто управлява. Да, но с всяко едно действие този мит отпада."

Това заяви депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев в парламента.

"Като се започне от това, че правителството прие поредния санкционен списък срещу Русия, мнозинството на Радев в парламента отхвърли предложението ни България да може да купува руски петрол, което е важно за икономическите ни интереси", продължи той.

Това е третото изявление в парламента през последните два часа, посветено на отношенията Радев - Русия. По-рано първо ГЕРБ, а после и "Демократична България" обвиниха управляващите, че единствено България не е посочила Русия като виновна за хибридните атаки над Германия.

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