Община Добричка става член на GECT „EAST GATE"

Община Добричка става член на Европейска група на местни и областни публични органи.

GECT „EAST GATE" е Европейска група за териториално сътрудничество, учредена в съответствие с регламент на Европейския съюз. Групата обединява над 300 субекта — местни, областни и окръжни публични органи от четири държави Румъния, България, Република Молдова и Украйна. Седалището на групата е установено в град Констанца, Румъния. Процесът на учредяване беше открит на международния форум „Европейско трансгранично сътрудничество" на 18 септември 2025 г. в присъствието на президента на Република Молдова, Мая Санду, на посланиците на Украйна и Полша, на представителя на посолството на Румъния в Кишинев, както и на над 300 представители на местни, областни и окръжни публични органи от Румъния, Република Молдова и Украйна. Учредителното общо събрание на GECT „EAST GATE" се проведе на 19 март 2026 г. в Двореца на Парламента на Румъния, с участието на 236 представители на местни, областни и окръжни публични органи от четирите държави-учредителки. В рамките на Събранието Проектът на Конвенция и Уставът на GECT „EAST GATE" бяха приети единодушно.

Община Добричка получи официална покана за присъединяване към GECT „EAST GATE" От общината смятат, че да се присъедини като член и да участва активно в подготовката, разработването и изпълнението на съвместни проекти и инициативи по европейските програми за териториално сътрудничество би допринесло за развитието й.. Церемонията по подписване на Учредителната конвенция и Устава ще се състои в Констанца, на 11 септември, на която общини от областите Варна и Добрич могат да станат учредители. За целта Община Добричка получи съгласие от Общинсия съвет, каквото е изискването.

„EAST GATE притежава пълна правоспособност по европейското право и може да получи достъп пряко до европейски фондове (ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионен фонд, МСЕ, „Хоризонт Европа", Интеррег), без посредници, да бъде пряк бенефициент или управляващ орган по програми за финансиране; да осигури на Община Добричка място на масата на вземащите решения, наред с региони от четири държави, да участва в съвместни проекти в областта на инфраструктурата, свързаността, околната среда, туризма, образованието и цифровизацията", така от общината обосновават членството си.