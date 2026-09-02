"Прогресивна България": Германия само подозира, че дронът руски. Понякога грешат

Официална България няма да посочи Русия като виновна за хибридните атаки над Германия или поне не докато немското разследване не приключи с окончателно становище, че провокациите са руски. Това стана ясно от думите на председателят на групата на "Прогресивна България" Петър Витанов.

"Като страна член на Европейския съюз и НАТО нямаме основание да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство, следователно се солидаризираме с тях по отношение на всякакви хибридни атаки. Засега са само подозрения, бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото неведнъж те се разминават с първоначалните подозрения. Визирам Северен поток. Докато има война, за съжаление, непрекъснато ще ставаме свидетели на подобни проблеми", каза Витанов. Добави, че често външната ни политика се ползва за вътрешнопартийни цели и че не вижда спешна необходимост за КСНС.

Витанов излезе пред медиите, за да коментира промените в екотаксите, но отговори и на журналистически въпрос за обвиненията на опозицията, че управляващите мълчат по темата с провокациите в Германия. През последните три часа три опозиционни партии излязоха да коментират отношенията на правителството с Русия. Първо ГЕРБ и ДБ обвиниха управляващите, че не споменават Русия. ГЕРБ призоваха премиера Румен Радев да осъди Руската федерация. После пък "Възраждане" обявиха, че е мит, че Радев е пропуски и дадоха пример с това, че днес групата му в парламента не подкрепи предложението им България да купува руски петрол.

Случката е от нощта на четвърти срещу пети август на летището в Лайпциг. Засечен е дрон и временно летището е затворено, а полетите са пренасочени. Той е летял близо до украински транспортен самолет "Антонов" и бил с 50 грама взривно вещество. Първоначално се появиха спекулации, че украинският самолет е бил с боеприпаси, но немските власти отрекоха тази информация. Летището обслужва украински самолети за военни доставки, както и натовски полети, както и доставки на DHL. Разследващите подозират и че втори безпилотен апарат може да се е ударил в карго полет на DHL малко след като летището бе временно затворено. Впоследствие на 14 август е открит трети дрон.

Вчера германското правителство официално обвини Русия за провокациите, но тепърва ще установява извършителя на инцидента. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Германия координира ответната си реакция съвместно със съюзниците от НАТО и Европейския съюз. Европейските реакции дойдоха веднага. Френският президент Еманюел Макрон обяви, че подкрепя налагането на нови санкции срещу Русия. Европейският съюз, Германия, Франция, Нидерландия и Белгия привикаха руски дипломати.

Междувременно снощи в Германия е имало втори опит за саботаж на електрическата мрежа. Полицията разследва нападение срещу подстанция в западния град Бергхайм. Говорител на полицията каза вчера, че силите на реда разследват умишлен вандализъм срещу техническата инфраструктура, но добави, че електрозахранването в региона не е било засегнато. Той не уточни какви щети са нанесени.

Също вчера ракети, носещи експлозиви, повредиха електропроводи в източната германска провинция Бранденбург.

Вчера Берлин обвини Русия за опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг миналия месец и разпореди серия от ответни мерки, припомня Ройтерс.

Очаквайте подробности!