Пламна плажно заведение на "Каваците" край Созопол

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Реторант на плаж "Каваци" се е запалил преди минути, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бругас.

На място са два противопожарни автомобила със шестима огнеборци, които се опитват да потушат пламъците.

По първоначлна информация огънят е тръгнал от кухнята на плажното заведение.

За секунди пламъците обхванали дървената конструкция на ресторанта, а гъсти облаци дим започнали да се стелят над къмпинга, който все още е пълен с туристи.

Това е втори пожар в района през последните няколко дни. Миналата седмица изгоря заведение в Созопол, а хотел до него, в който се намира базата на БЧК, бе обгорен.

От съображения за сигурност се наложи евакуация на гостите на хотела. По първоначални данни виновник за инцидента се оказал хладилник в кухнята на ресторанта, от който се предполага, че е тръгнал пожара, изпепелил заведението.