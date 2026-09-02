ПП за Германия: Никога досега не е заявявано толкова категорично, че е виновна Русия

От вчера Европа се намира в нова фаза от отношенията си с Русия. Германия без да заобикаля ясно каза, че я държи отговорона за атентатите - дрона в Лайпциг и доста други инциденти. Досега имаше подозрения, че инцидентите вероятно са причинени от руски хибридни атаки, но никога не е заявавано толкова категорично, че Русия е виновна.

Това каза зам.-шефът на "Промяната" Николай Денков в парламента.

"През последния период , въпреки призиви от всички страни да спре пагубната война срещу Украйна, режимът на Кремъл реши да ескалира конфликта към Европа. Дипломацията вече не се разглежда като възможност за положително развитие. А нашето правителство и премиера Румен Радев се правят, че ни са чули, ни видяли, ни разбрали, въпреки взрива в нашия завод край Трявна, нито за падналите дронове, част от които са приятелски, а за другите викаме посланици", каза още Денков.

Според него минималното, което трябва да се направи сега е президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). Йотова да свика КСНС поискаха и от ГЕРБ по-рано днес.

Дрон, зареден с експлозиви и механизъм за детонация, бе открит вечерта на 4 август в зоната за сигурност на летището, обслужващо Лайпциг и Хале. Безпилотното летателно средство бе намерено между украински товарни самолети, което доведе до временно спиране на полетите.

Малко по-късно същия ден втори неизвестен летящ обект се сблъска с товарен самолет на куриерската фирма DHL, който не бе успял да кацне заради затварянето на пистата.

Германските федерални прокурори, които разследват инцидента, го определиха като сериозна атака над германската транспортна и логистична инфраструктура.

Германските власти предполагат, че руските разузнавателни служби са замесени в случая с дрона, зареден с експлозиви. Безпилотното устройство бе намерено близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг, съобщиха изданието "Шпигел" и вестник "Билд".