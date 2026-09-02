Собственици на имоти в Баба Алино искат съдът да върне тока и водата

Нов съдебен спор започва заради спирането на тока и водата в селищно образувание „Ален мак" край Варна. „Форест Клуб Варна" ООД е внесло искова молба в Административния съд – Варна с настояване прекъсването на захранването да бъде спряно незабавно.

По случая е образувано административно дело с което дружеството иска съдът временно да спре действието на заповед на Община Варна от 1 септември 2025 г., която е била издадена за спиране на строителството на обектите.

Именно тази заповед е посочена като основание да бъде прекъснат токът и водата чрез „ЕРП Север" и „ВиК – Варна".

От „Форест Клуб Варна" твърдят, че към момента няма строителство, което да бъде спирано. Според дружеството сградите вече са завършени и част от тях са обитаеми.

Затова от компанията смятат, че спирането на електричеството и водата е незаконосъобразно. Те настояват съдът да предприеме временна мярка и да разпореди за незабавно възстановяване на електрозахранването.

Това не е първият опит на дружеството да оспори прекъсването на тока. Преди това то е поискало от съда да разпореди незабавно прекратяване на действията на електроразпределителното дружество. По това дело съдът е отхвърлил искането, тъй като е посочил наличието на общинската заповед за спиране на строителството.

Сега „Форест Клуб Варна" поставя въпроса по различен начин – според дружеството строителните работи са приключили и заповедта вече не може да бъде основание за спиране на тока и водата към готови и обитавани сгради.

Предстои Административният съд – Варна да се произнесе по новото искане. Решението му ще покаже дали електрозахранването трябва да бъде възстановено, докато тече съдебният спор.