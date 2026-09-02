УМБАЛ „Света Марина" - Варна съди НЗОК за над 1,1 млн. евро за лечение на пациенти

УМБАЛ „Света Марина" във Варна заведе ново дело срещу НЗОК заради неплатена медицинска дейност, съобщават от пресслужбата на административния съд.
Болницата настоява НЗОК да й изплати общо 1 156 066,40 евро за извършена медицинска дейност през юни и юли 2026 г.
Според лечебното заведение става дума за лечение на пациенти по клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури. От „Света Марина" твърдят, че дейността е извършена, отчетена и приета от НЗОК без възражения, но въпреки това касата отказва да я заплати.
Болницата претендира още 7822,42 евро лихва за забавяне, както и законната лихва върху главницата до окончателното изплащане на сумата.
Това е второто дело, което „Света Марина" завежда срещу НЗОК през тази година за неплатена медицинска дейност.
По-рано Административният съд – Варна образува дело заради непризната от НЗОК надлимитна дейност на болницата. Тя обхваща периода октомври – декември 2025 г., както и януари, март, април и май 2026 г.
По това дело болницата претендира още по-голяма сума – 1 904 871,07 евро главница, както и 63 504,38 евро лихва.