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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23493013 www.24chasa.bg

УМБАЛ „Света Марина" - Варна съди НЗОК за над 1,1 млн. евро за лечение на пациенти

Надежда Алексиева

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УМБАЛ „Света Марина" във Варна заведе ново дело срещу НЗОК заради неплатена медицинска дейност, съобщават от пресслужбата на административния съд.

Болницата настоява НЗОК да й изплати общо 1 156 066,40 евро за извършена медицинска дейност през юни и юли 2026 г.

Според лечебното заведение става дума за лечение на пациенти по клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури. От „Света Марина" твърдят, че дейността е извършена, отчетена и приета от НЗОК без възражения, но въпреки това касата отказва да я заплати.

Болницата претендира още 7822,42 евро лихва за забавяне, както и законната лихва върху главницата до окончателното изплащане на сумата.

Това е второто дело, което „Света Марина" завежда срещу НЗОК през тази година за неплатена медицинска дейност.

По-рано Административният съд – Варна образува дело заради непризната от НЗОК надлимитна дейност на болницата. Тя обхваща периода октомври – декември 2025 г., както и януари, март, април и май 2026 г.

По това дело болницата претендира още по-голяма сума – 1 904 871,07 евро главница, както и 63 504,38 евро лихва.

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