На 6-и отцепват паметника на Съединението за зарята, забраняват и дронове

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Мерките за сигурност са затегнати, не допускат и хора с багажи, пиротехнически изделия и стъклени бутилки

Железни мерки около паметника на Съединението в Пловдив се въвеждат на 6-и септември за тържествената заря-проверка.

Целият район се отцепва още в 16 часа и няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, с агресивно поведение, както и носещи обемисти багажи, огнестрелни оръжия, пиротехнически изделия, остри предмети, стъклени бутилки, предупреждават от общината.

От съображения за сигурност се въвежда забрана за полети на дронове и други безпилотни летателни средства в радиус километър и височина 1000 метра около паметника. Изключение се прави единствено за излитащите и кацащите самолети на Летище Пловдив.

Общината напомня на политическите партии и организации, че трябва да заявят поднасянето на венци не по-късно от 12.00 часа на 4 септември на имейл [email protected] , както и трите имена на венценосците.

Входът за представителите на организациите, които са заявили в Община Пловдив поднасянето на венци, е откъм улица „Хан Кубрат" от страната на Археологическия музей и ще е отворен от 17.30 до 19.00 часа. В района няма да бъдат допускани лица, чиито имена не са заявени предварително.