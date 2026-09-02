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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23493065 www.24chasa.bg

Спряха над половин тон млечни продукти без документи на „Капитан Андреево“

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снимка: БАБХ

Общо 568 кг млечни продукти без необходимите документи са задържали инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при две проверки на ГКПП „Капитан Андреево". Акциите са извършени съвместно със служители на Агенция „Митници", съобщиха от БАБХ. 

При първата проверка е спрян лек автомобил с българска регистрация, в който са открити 318 кг кашкавал, сирене и масло. За продуктите не са представени документи, удостоверяващи произхода им.

По-късно същия ден митническите и ветеринарните инспектори са проверили и друг автомобил. В него са установени още 250 кг кашкавал, сирене и масло, отново без изискуемите придружаващи документи.

Цялото количество млечни продукти е иззето и предстои да бъде унищожено по установения ред.

От БАБХ подчертават, че контролът на граничните пунктове е постоянен и има за цел да предотвратява влизането на несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

снимка: БАБХ

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