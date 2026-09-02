Историческата минерална чешма при Княжевската баня е обновена (Снимки)

Проектът е изпълнен съвместно от Столичната община, район "Витоша" и местната общност

Една от най-старите, обичани и ползвани минерални чешми в София – тази при Княжевската минерална баня – е изцяло обновена и вече посреща жителите и гостите на града в много по-приветлив, безопасен и удобен вид. Ремонтът е пример за успешно сътрудничество между администрацията и гражданите, тъй като дейностите бяха извършени от район „Витоша" по възлагане на Столичната община, но с изключително активното и пряко участие на местната общност. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

„Гражданската енергия тук е вдъхновяваща и доказва, че най-хубавите неща в нашите квартали се случват тогава, когато работим заедно с хората," сподели зам.-кметът по Околна среда на Столична община, инж. Николай Неделков.

„Искам сърдечно да благодаря на хората, обединени в „Гражданска инициатива КняжевецЪ", за тяхната активна позиция, инициативност и готовност да вложат собствените си сили, труд и свободно време. Те са сърцето на тази промяна и пример за това как се изгражда споделена, уредена и приветлива градска среда."

Зад успешното възстановяване на обекта стоят години усилия на „Гражданска инициатива КняжевецЪ", която се бори за съхраняването както на чешмата, така и на Княжевската баня. С приключването на ремонта гражданите лично се включиха в облагородяването на пространството наоколо – почистиха плочите по довеждащите пътеки, облагородиха и почистиха зелените площи и отстраниха пречещ сух дънер от градинката. Дейностите им продължават и за следващата неделя, 13 септември, е планирана доброволческа акция за шкурене и боядисване на пейките и цялостно почистване на околното пространство.

С всички подробности за бъдещите акции, а и за историята на чешмата, можете да се запознаете във Фейсбук страницата на инициативата.

„Когато гражданите, районната администрация и Столичната община гледат в една посока и работят съвместно, резултатите винаги са видими, устойчиви и носят полза за целия квартал. Чешмите на район „Витоша" са част от историята, духа и идентичността на нашите общности. Искам да благодаря от сърце на всички доброволци, местни активисти и партньори, които вложиха сили, време и сърце в това обновяването да се случи. Нека пазим направеното и да продължим да променяме средата около нас със същия общ устрем.", каза районният кмет Зарко Клинков

Основна цел на съвместните усилия бе запазването на автентичния вид на чешмата. При ремонта е подменена изцяло ВиК инсталацията от самия сондаж до водоналивния кът, изградена е нова отводнителна система, а детайлите от самата чешма са реставрирани, за да се съхрани историческият ѝ характер. Плочниците наоколо са пренаредени, настилката е рехабилитирана, а мозайката около съоръжението е изцяло нова.

Едно от най-важните подобрения за гражданите е възстановяването на четирите оригинални чучура и оптимизирането на тяхната функционалност. След пускането на чешмата в експлоатация през 50-те години работят и четирите чучура. Малко след това два от тях са напълно спрени. Десетилетия наред, преди настоящия ремонт, работят само два чучура, при това с водна струя нагоре (пригодени за пиене). Това става причина са се създават огромни опашки, а хората, дошли просто да пийнат вода, да чакат тези с големите туби. Сега в експлоатация са върнати и четирите чучура. За улеснение на посетителите над всеки от тях е поставена указателна табела: три от чучурите са насочени надолу за удобно наливане в съдове, а четвъртият е насочен нагоре – за пиене.

„Изказвам специална благодарност на администрацията на район „Витоша" в лицето на кмета Зарко Клинков и зам.-кмета Кънчо Кънев за успешната съвместна работа и сътрудничество при изпълнението на този проект," допълни инж. Николай Неделков.

„Благодарение на доброто партньорство успяхме да превърнем това емблематично пространство в по-приветливо място за столичани и гостите на града."