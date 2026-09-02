Ива Петрова призова за регионална координация заради ниското ниво на Дунав

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Необходим е регионален координационен механизъм за справяне със ситуации, предизвикани от критично ниското ниво на Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия.

Ниското ниво на реката наложи намаляване на мощностите на ядрени централи в региона, включително на АЕЦ „Козлодуй". По думите на Петрова, цитирана от БТА, отделните държави вече са започнали да предприемат самостоятелни мерки, но е необходимо координацията помежду им да бъде развита.

Прогнозите показват, че подобни критични ситуации ще възникват все по-често, посочи министърът.

През последните месеци екипът на АЕЦ „Козлодуй" е натрупал практически опит за работа при екстремно ниски нива на Дунав. Според Петрова служителите вече са запознати с възможните проблеми и с необходимите действия.

В момента нивото на реката е приблизително същото като преди месец и ситуацията е позната на екипа на централата. Състоянието се следи денонощно, а съоръженията се поддържат, заяви енергийният министър.

Петрова изрази надежда, че ситуацията ще се стабилизира и няма да възникнат нови критични обстоятелства.