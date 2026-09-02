Кристина Димитрова за Агент Тенев, който трябваше да навърши 75: Никога няма да те забравим

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Естрадната певица Кристина Димитрова почете бившия си съпруг Иван Тенев, който на 2 септември трябваше да навърши 75 години. Агент Тенев почина през октомври миналата година, а двамата с Кристина Димитрова до последно бяха изключително близки въпреки раздялата им като двойка. Ето какво пише певицата в памет на поета, журналист, общественик и легендарен бохем Иван Тенев:

Да си спомним с обич за Иван ❤️❤️❤️

Днес, 2 септември, Иван Тенев - агент Тенев(както всички обичаха да го наричат)щеше да навърши 75 години... ❤️

Нека си спомним за него с обич и благодарност – за таланта, усмивката, приятелството и за многото красиви текстове на песни, които остави след себе си.

Песни, които продължават да живеят и да докосват сърцата ни. 🎶

Дни преди да ни напусне в едно интервю каза:

"Жив съм , докато ме помнят"

Ив.Тенев

Никога няма да те забравим Иване,завинаги ще си в сърцата ни❤️🖤❤️

Светла да е паметта ти, почивай в мир🙏