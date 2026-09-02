Два дни вкус, музика и забавления очакват Русе на Празника на торта „Гараш"

Русе ще празнува своя емблематичен сладък символ с двудневна програма на 19 и 20 септември, която ще събере на едно място кулинарни предизвикателства, детски занимания, музика, изкуство и възможности за разходка из историята на града.

Петото издание на Празника на торта „Гараш" ще превърне централната градска част в пространство за срещи, забавления и много шоколад. Пълната програма е разпределена на няколко сцени и локации около пл. „Свобода", Доходното здание и Държавна опера – Русе.

Празникът започва на 19 септември /събота/ в 10 ч. с официално откриване на сцената пред сградата на Общината. По същото време ще започне и конкурсът за най-добра торта „Гараш", който тази година ще даде възможност на участниците да се състезават в категориите традиционна, нетрадиционна и домашна торта. В рамките на конкурса ще има и сладкарски демонстрации, като традиционно и публиката ще може да опита от тортите на участниците.

През целия ден посетителите ще могат да се включат в различни активности. От 10 до 20 ч. около Паметника на свободата ще бъде разположена „Алея Модни пространства" с фото кът, творческа работилница за малки и големи и базар с ръчно изработени изделия от дизайнери. В пространството пред Операта от 10 до 16 ч. ще се проведе детски мастър клас по сладкарство с шеф Иван Александров, а най-малките гости ще могат да се забавляват и с анимация от Художествената галерия – Русе и състезанията на Академия „Деца шампиони".

Любопитни срещи очакват публиката и в програмата на „Детска торта „Гараш", организирана от ПГ по туризъм „Иван П. Павлов", както и в събитието „Класическа музика и шоколад". За любителите на градската история са предвидени две пешеходни туристически обиколки с екскурзовод – сутрешна и следобедна, като участието е безплатно и местата са ограничени до 20 души за група.

В съботната програма има място и за най-малките любители на киното. От 17 до 18:30 ч. в Голяма зала в Доходното здание ще бъде прожектиран безплатно детският български филм „Ема и Шоколандия", а вечерта ще продължи с музиката на DJ Groovy George. Кулминацията ще бъде концертът на Queen Sensation от 20 ч., след който празничната вечер ще завърши с лазерно шоу на Анди Фолкнър.

Вторият празничен ден, 20 септември /неделя/, е посветен на още повече шоколадови експерименти и кулинарни срещи. Детският мастър клас с шеф Иван Александров ще продължи от 10 до 16 ч., а „Алея Модни пространства" ще очаква посетители през целия ден.

На сцената пред Общината публиката ще може да наблюдава поредица от кулинарни демонстрации с утвърдени шеф-готвачи. Шеф Дария Русанова ще представи „Шоко-мания: Разтопи ме, оформи ме, спечели ме!", шеф Светлана Генова – „ШокоБаница: Разточи и спечели", а шеф Иван Сарамандов и шеф Томас Юит ще влязат в „Ледения сблъсък: азот & шоколад". След тях ще бъдат представени „Карамелената прегръдка на Гараш" с шеф Момчил Кирилов, „Модерна класика: Вкусът на утрешния ден" с шеф Михаил Найденов и „Импровизирай това! Сладкарски оцелявания" с шеф Иван Александров. Част от демонстрациите ще включват и игри с публиката.

Кулминацията на кулинарната програма ще бъде награждаването на победителите в конкурса за най-добра торта „Гараш", което ще започне в 15 ч. на сцената пред Общината.

И вторият ден ще предложи занимания за деца, безплатни туристически обиколки и възможност за творчество в „Алея Модни пространства". Вечерната програма ще започне в 19 ч. с DJ Groovy George, а на сцената ще се качат възпитаници на ПГ по туризъм „Иван П. Павлов" с танцовия спектакъл „Пулсът на деня". Публиката ще се наслади на изпълнения на Кристиян Илков, а от 20 ч. празничната програма ще продължи с концерта на Роби, който ще закрие двудневното събитие.