Столична община подписа договор за закупуването на 42 употребявани автобуса

Столичната община подписа договор за закупуването на 42 употребявани висококапацитетни съчленени автобуса, които ще бъдат насочени към едни от най-натоварените линии в града – 94, 204 и 280, обслужващи включително направленията към Студентски град.

Целта е автобусите да бъдат доставени до месец ноември, за да бъде осигурен допълнителен капацитет по линиите с най-голямо натоварване още тази есен.

„За нас е важно да увеличим капацитета на градския транспорт там, където хората имат най-голяма нужда от него, и едновременно с това да продължим с обновяването на автопарка. Затова търсим решения, които могат да дадат резултат още сега, докато подготвяме и големите доставки на нови превозни средства. Тези 42 автобуса са конкретна стъпка, която ще осигури допълнителен капацитет още тази есен. В същото време продължаваме с големите инвестиции в нови автобуси, трамваи, тролейбуси и електробуси, защото целта ни е да променим трайно качеството и надеждността на градския транспорт в София", каза заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев.