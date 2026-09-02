ЦИК пред ОССЕ: Ще работим за укрепване на доверието в изборния процес

От Централната избирателна комисия (ЦИК) подчертаха, че ще работят за укрепване на доверието в изборния процес пред представители на проучвателната мисия на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Това съобщиха от Комисията. По време на срещата беше обсъдена подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г.

ЦИК запозна ОССЕ с основните дейности, предприети до момента за организирането на предстоящите избори, както и за това, че те вървят по план съгласно приетата хронограма.

Разяснителната кампания ще е с по-широк обхват и е насочена както към избирателите в страната, така и към българските граждани извън България. Съществена част от нея ще се базира на съвременните информационни и комуникационни технологии, които ще направят информацията по-разбираема, достъпна и атрактивна за гражданите, казват още от ЦИК.

От Комисията добавят, че избирателите ще могат бързо и лесно да получават актуална информация за изборния процес и да подават сигнали и жалби, а членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) ще имат достъп до методическите указания, до електронните протоколи и практически обучителни материали. Специален акцент в информационната кампания ще бъде поставен върху младите хора, като целта е те да бъдат насърчени да гласуват.

Представителите на Комисията информираха мисията на ОССЕ и за подготовката на машинното гласуване, която се извършва в съответствие с изискванията и сроковете, определени в Изборния кодекс.

По време на срещата беше обсъдено и прилагането на разпоредбите на законодателството за предстоящите избори в страната и извън страната във връзка с последните промени в Изборния кодекс.

ЦИК заяви готовност да продължи активния диалог и сътрудничеството с международните наблюдатели.

От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9:30 часа на 7 септември до 17:00 часа на 14 септември, информира говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова на първия редовен брифинг на ЦИК. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите, допълни тя.