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Нов пожар избухна в Созопол до голям хипермаркет

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Пожар

Нов пожар избухна край Созопол в района на голям хипермаркет. 

Пожарните екипи са били пренасочени към района на голям хипермаркет в града, където са горели сухи треви и храсти. От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Бургас съобщиха, че огънят е локализиран бързо, съобщи Би Ти Ви.

По-рано днес пламъци избухнаха и в заведение на плаж „Каваци". По първоначална информация пожарът е тръгнал от кухненското помещение. Персоналът е бил евакуиран, а районът около заведението – отцепен. Няма данни за пострадали.

Созопол беше сериозно засегнат от пожар и в края на миналата седмица. На 29 август огънят избухна около 5 ч. в ресторант в Новия град, в близост до Централния плаж.

Заведението изгоря напълно, а пламъците се разпространиха към намиращата се в непосредствена близост хотелска база.

Пожар

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