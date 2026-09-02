Птичи грип плъзна в Раковски, заразени са 14 000 патици

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Огнище на птичи грип (Инфлуенца А) е регистрирано в обект за животновъдство в Раковски, област Пловдив. В него се отглеждат около 14 000 птици мюлари (патици), съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Около засегнатия обект е определена 3-километрова предпазна зона, в която попада град Раковски.

В 10-километровата наблюдавана зона са включени населени места от три общини в област Пловдив. От община Раковски това са селата Шишманци, Болярино, Момино село и Стряма. В зоната попадат още Манолско Конаре и Ясно поле от община Марица, както и Пъдарско, Борец, Отец Кирилово и Дрангово от община Брезово. В списъка е и село Главатар от община Калояново.

За ограничаване и ликвидиране на заболяването вече са предприети необходимите мерки. Предвидени са механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията, оборудването, транспортните средства и прилежащите площи.

Провежда се и епизоотично проучване, както и проследяване на движението на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, получени от тях, фуражи за птици и транспортните средства, свързани с технологичния процес в определените зони.

Заради разпространението на заболяването е въведена и забрана за организирането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна.