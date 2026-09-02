Въздухоплавателна администрация провери смъртта на кучето Нептун на летището в София

Гражданската въздухоплавателна администрация провери по камери и по минути хронологията от предаването на кучето Нептун в клетка на летище София до превоза му до самолета. Освен това е поискала от наземния оператор "Голдеър Хендлинг България" обяснение и хронология на случая.

Както "24 часа" писа кучето е починало след като е било предадено в клетка за превоз в товарното отделение на самолета. За това съобщи Владимир Тодоров, филмов режисьор, художник и аниматор. Кучето Нептун е собственост на Владо Явашев - племенник на световноизвестния художник Кристо Явашев.

Ето и хронологията, описана от наземния оператор, която е потвърдена от ГВА след преглеждането на записите от камерите.

Полетът е бил с планиран час на излитане 17,55 ч.

В 16,10 ч пътниците са приети за регистрация за полета заедно с домашния любимец. Услугата за превоз на животното е била предварително заявена и потвърдена в резервационната система на авиокомпанията.

По време на регистрацията служителите са извършили проверка на кучето, транспортната клетка и представените документи за превоз. Не са били установени видими несъответствия, които да възпрепятстват приемането му. След приключване на проверката, кучето е било прието за превоз в съответствие с приложимите изисквания и процедурата на авиокомпанията.

Към момента на регистрация не са били докладвани видими признаци на влошено физическо състояние, които да налагат отказ от превоз. Пътникът също не е уведомил служителите за заболяване, прием на лекарствени или успокоителни средства или друго обстоятелство, което би могло да постави под съмнение състоянието на животното за планирания превоз, пишат от "Голдеър Хендлинг България" до ГВА.

В 16,26 ч транспортната клетка с кучето е предадена от пътниците на извънгабаритната лента и е транспортирана към багажното хале.

В 17 самолетът каца на Летище София и започва неговото наземно обслужване.

В 17,26 ч определеният за обслужването на полета служител е взел подготвените багажи, включително транспортната клетка с животното и ги е транспортирал от багажното хале към стоянката на въздухоплавателното средство. Общият престой на животното в багажното хале е приблизително един час.

След пристигането на стоянката животното е било визуално проверено от отговорния рамп агент, който е констатирал видимо влошено състояние. С оглед наблюдаваното състояние и с цел недопускане на риск за животното, е било взето решение то да не бъде натоварвано на въздухоплавателното средство. Собственикът е бил уведомен незабавно за случая, като своевременно е организирано неговото сваляне от полета, както и разтоварването на регистрирания му багаж и животното.

Транспортната клетка с животното е върната от стоянката в багажното хале в 17,55 ч.

Съгласно сведенията на участвалите служители, към момента на връщането в багажното хале животното все още е показвало признаци на живот. Това обстоятелство обаче не може да бъде независимо и категорично потвърдено чрез наличните видеозаписи.

Докато е било организирано придвижването на собственика от въздухоплавателното средство до зоната за получаване на извънгабаритен багаж, служителите са установили, че животното вече не показва видими признаци на живот.

В 18,26 ч транспортната клетка с кучето е предадена на собственика на извънгабаритната лента.

Инспектор по фитосанитарен контрол не е бил извикан във връзка със случая.

Приложимата процедура на авиокомпанията за приемане и обработка на живи животни, превозвани като регистриран багаж (AVIH), както и вътрешните процедури за обработка на багажи и товари на "Голдеър Хендлинг България" не предвиждат задължение за наземния оператор да уведомява или да изисква присъствието на инспектор по фитосанитарен контрол при приемането на животното или при последващо установяване на видимо влошаване на неговото състояние.

След установяване на видимото влошаване на състоянието на животното, предприетите от служителите действия са били насочени към преустановяване на планирания му превоз, сваляне на собственика от полета и възможно най-бързо връщане на животното под неговите грижи.