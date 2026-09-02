Мюнхен, 2-ри септември - Huawei представя HUAWEI WATCH GT 7 Series – ново поколение смартчасовници, създадени за любителите на спортовете и активностите на открито. Серията предлага изискан дизайн, разширени функции за спорт на открито и проследяване на здравните показатели, за да подпомогне потребителите както по време на тренировка, така и в ежедневието.

Изискан дизайн за активен начин на живот

Серията HUAWEI WATCH GT 7 предлага разнообразие от цветове, материали и дизайни на каишките. HUAWEI WATCH GT 7 се предлага в два размера, 46 мм и 41 мм, и осем цветови варианта, включително Yellow, Blue и Pink. HUAWEI WATCH GT 7 Pro се предлага в три цвята: Yellow, Green и Black.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro се отличава с безел от нанотехнологична керамика с устойчиво на надраскване покритие и средна рамка от титаниева сплав (1). Каишката от флуороеластомер с HUAWEI EasyCross дизайн осигурява стабилно и удобно прилягане както при ежедневна употреба, така и по време на интензивни активности на открито.

Дебют на режимите за зимни спортове на закрито и подобрено проследяване при ски и колоездене в планината

Серията HUAWEI WATCH GT 7 предлага широка гама от тренировъчни режими, професионален анализ на данни и интегрирани функции за безопасност за нуждите на любителите на приключения на открито и фитнес ентусиастите.

HUAWEI WATCH GT 7 Series въвежда изцяло нови режими за зимни спортове на закрито, които позволяват тренировки независимо от сезона. Благодарение на система от множество сензори часовникът автоматично разпознава активност при каране на ски или сноуборд и проследява активното време за тренировка, като отчита промените в стойката и надморската височина – дори когато GPS сигналът не е наличен. При каране на ски или сноуборд часовникът проследява разстоянието, скоростта и общата денивелация при спускане. Интелигентна функция разграничава активните спускания от периодите на почивка и времето, прекарано на ски лифтове или влекове.

За алпийските изживявания на открито, потребителите могат да изтеглят карти на повече от 3000 ски курорта по целия свят чрез приложението Huawei Health и да ги синхронизират с часовника си. Картите могат да бъдат полезни за начинаещи, като показват трудността на пистите и помагат да се избегнат нежелани отклонения към по-сложни трасета. По-опитните скиори могат да използват картите за оптимизиране на маршрутите и за преглед на данни за представянето според характеристиките на конкретната писта.

При каране по открити трасета часовникът записва пълни данни за спускането и маршрута. Серията въвежда и Turn Detection – първата по рода си функция в индустрията, която разпознава и отчита кратки и средни до дълги завои чрез изчисляване на радиуса на завиване.

Новата функция G-Force Detection изчислява и показва центробежната сила, която действа върху тялото при остри завои. Така потребителите получават информация, която може да им помогне да усъвършенстват техниката си.

Новите възможности за зимни спортове се допълват от Team-Up, която позволява проследяване в реално време на местоположението и показателите за представянето на съотборниците на пистата. Функцията добавя допълнително ниво на безопасност и свързаност при групови активности.

За любителите на колоезденето на открито серията HUAWEI WATCH GT 7 предлага нови функции, включително Climb Planning, Climb Broadcast и Sharp Turn Alerts. Преди началото на карането часовникът генерира подробен профил на предстоящите изкачвания, който помага на колоездачите да разпределят силите си и да управляват по-ефективно издръжливостта си. По време на изкачването часовникът предоставя информация в реално време за наклона и оставащото разстояние до края на изкачването. При приближаване към остър завой с прекомерна скорост той подава тактилно и гласово предупреждение, което подпомага по-сигурното каране.

След тренировката функцията AI Workout Analysis предоставя количествени данни за представянето и подробен анализ на тренировката. Информацията помага на колоездачите да подобрят представянето си, като същевременно избягват прекомерното натоварване.

Усъвършенстван здравен мониторинг и ранно откриване на потенциални рискове

Серията HUAWEI WATCH GT 7 е оборудвана с усъвършенствани функции за проследяване на здравето(2), които дават на потребителите възможност да следят ключови показатели, да идентифицират потенциални рискове на ранен етап и да правят информирани промени в ежедневния си навици. Надградената функция Health Insights вече включва подробен сутрешен обзор, персонализирана оценка на физическата готовност (Physical Readiness) и анализ на здравните данни с помощта на изкуствен интелект². Те предоставят по-ясна информация и практически насоки за благосъстоянието на потребителите. В основата на подобренията в серията е оценка на физическата готовност (Physical Readiness), която обединява данни за качеството на съня, вариабилността на сърдечната честота (HRV), емоционалното състояние и изгорените при активност калории. Системата определя нивото на ежедневното възстановяване в пет степени и предоставя базирана на данни оценка на физическата готовност всяка сутрин. Така потребителите могат по-лесно да преценят готовността си за деня и да планират ежедневните си активности, включително и дните за спорт.

Интелигентни функции за ежедневието

За да осигури непрекъснато проследяване, серията HUAWEI WATCH GT 7 използва батерии с високо съдържание на силиций и многослойна конструкция. Моделите HUAWEI WATCH GT 7 Pro и HUAWEI WATCH GT 7 46 мм предлагат до 21 дни живот на батерията с едно зареждане при лека употреба(3). Докато батерията на моделите HUAWEI WATCH GT 7 41 мм издържа до 14 дни при лека употреба(4).

Серията HUAWEI WATCH GT 7 поддържа безконтактни плащания чрез Curve Pay(5), което прави възможни плащанията без телефон, като същевременно запазва сигурността и удобството при използване. Това е част от по-широкия стремеж на Huawei да предостави ежедневна функционалност в носимите си устройства за повече потребители.

Смартчасовниците от серията и всички смарт устройства на компанията, са напълно съвместими както с устройства с iOS, така и с Android.

HUAWEI WATCH GT 7 Series се очаква на българския пазар през септември 2026 г.

(1) Безелът е изработен от нанотехнологична керамика, а средната рамка е от титаниева сплав.

(2) Този продукт не е предназначен за медицинска употреба. Всички данни и резултати са само за референция и не трябва да се използват като основа за медицинска диагноза или назначаване на лечение.

(3) Данните са от лабораториите на Huawei. Моделите HUAWEI WATCH GT 7 Pro и HUAWEI WATCH GT 7 46 мм могат да издържат до 21 дни при лека употреба. Действителната употреба може да варира в зависимост от конкретния продукт, навиците на употреба и факторите на околната среда. За подробности относно условията на тестване, моля, посетете официалния уебсайт.

(4) Данните са от лабораториите на Huawei. HUAWEI WATCH GT 7 41мм може да издържи до 14 дни при лека употреба. Действителната употреба може да варира в зависимост от конкретния продукт, навиците на употреба и факторите на околната среда. За подробности относно условията на тестване, моля, посетете официалния уебсайт

(5) Curve Pay е налично в Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Потребителите могат да започнат, като изтеглят приложението Curve Pay на своя смартфон от HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play или Galaxy Store, след което го инсталират и сдвоят с устройство HUAWEI WATCH GT7 Series.