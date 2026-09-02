Правната комисия прие на първо четене промените за делата шамари

Правната комисия прие на първо четене промени, свързани със SLAPP делата (Strategic Lawsuit Against Public Participation) или наречени още дела шамари. Те бяха внесени от Министерския съвет преди месец.

През годините най-потърпевши от този тип дела са били медиите и обществените организации. Характерно е, че се водят, не за да излезе истината, а най-често, за да бъдат смачкани медиите, като към тях се отправят прекомерно големи искове, предшествани от запори. Затова и тези промени в ГПК се очакваха от доста време.

С тях се създава нова глава тридесет и трета „б" в ГПК, в която е регламентирано новото особено производство поради публичното участие на ответника. В нея се дава дефиниция на "публично участие". Това е изявление или дейност на физическо лице или дружество при упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и на свобода на информацията, както и свързани с това подготвителни и подпомагащи действия по въпрос от обществен интерес.

"Въпрос от обществен интерес" пък е този, който засяга правата и законните интереси на обществото в области като: основни права, обществено здраве и безопасност, околна среда, климат, дейности на лице, което е публична фигура в обществения живот или частния сектор. А също така въпроси, обсъждани пред законодателната, изпълнителната или съдебната власт, органите на местната власт, сигнали или информация за корупция, измама или други престъпления и нарушения.

Промените предвиждат, че ответникът може да поиска отхвърляне на иск, предявен поради публичното му участие, като очевидно неоснователен. Искането за това може да бъде направено най-късно в първото заседание за разглеждане на делото. Съдът се произнася по искането в едноседмичен срок. Когато установи, че искът е очевидно неоснователен, ще указва на ищеца да обоснове иска си в едноседмичен срок. Ако той не го направи или въпреки това искът остава очевидно неоснователен, съдът в закрито заседание постановява решение, с което го отхвърля. Влязлото в сила решение по дело-шамар с данни за ищеца ще бъде публикувано на сайта на съда, който го е постановил.

Шефката на правната комисия Янка Тянкова от ПБ напомни, че по този законопроект се работи от 2023 г., но сега за първи път се внася за обсъждане в Народното събрание. Тя посочи, че няма официална статистика за делата-шамари в България, смята се, че са около 65. Над 80% от тях са завършили с отхвърляне на иска, като средната им продължителност е близо три години.

„За тези близо три години пресата върху ответника е голяма и той търпи всички негативи и като разноски, и репутационно от воденото срещу него дело", каза Тянкова.