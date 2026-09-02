Не се предвиждат промени в ръководството на „Информационно обслужване“

В дневния ред на насроченото за този месец общо събрание на „Информационно обслужване" няма точка за смяна на членове на Съвета на директорите. Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред постоянната парламентарна комисия по иновациите и дигиталната трансформация.

Той отговори на въпрос на парламентарната група на „Продължаваме промяната".

„Свикано е общо събрание, на което ще бъдат разгледани годишният финансов отчет и отчетите за дейността на дружеството. Към момента в дневния ред на заседанието, което ще се състои в края на септември, не е предвидена смяна и точка за смяна в Съвета на директорите", заяви Василев.

Като причина той посочи предстоящите президентски избори и промените в Изборния кодекс, свързани с въвеждането на изцяло машинно гласуване. Министърът отбеляза и отговорностите на „Информационно обслужване" във връзка с видеонаблюдението и ангажиментите на дружеството към Централната избирателна комисия.

„Към момента не считам, че до проведждането на изборите има резон да се правят промени в „Информационно обслужване" оглед на важността на предстоящия вот на 25 октомври", каза министър Иван Василев.

Няма забавяне или установени пречки пред изпълнението на проекта за разработване на бойни и разузнавателни дронове в България, заяви Василев пред парламентарната комисия по иновациите и дигиталната трансформация. Той отговори на въпрос на парламентарната група на ГЕРБ-СДС относно развитието на започналата през миналата година конкурсна процедура за избор на разработчици на безпилотни летателни апарати за нуждите на въоръжените сили.

„Няма забавяне или други пречки пред процеса. Той се развива с нормално темпо и към този момент няма установени затруднения", каза Василев, цитиран от БТА.

Министърът подчерта необходимостта от насърчаване на връзките с технологичните предприемачи и подкрепата за иновациите, особено при изделията с двойна употреба и дроновете.

„Като ангажимент на министерството (Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, бел. авт.) е тясната връзка и взаимодействие с Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на отбраната по тази тема, защото иновациите в отбраната е споделена тема между споменатите министерства", обяви той.

По думите му се полагат усилия за ускоряване на механизмите за насърчаване на развойната дейност на българските компании и за пазарната реализация на техните изделия.

Работата по Закона за изкуствения интелект е на финалната права и предстои текстът да бъде предложен за обществено обсъждане, каза Иван Василев в отговор на въпрос от представителите на парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) относно законодателната програма в областта на иновациите и дигитализацията.

Освен законодателството в областта на изкуствения интелект министър Василев посочи, че в законодателния списък до края на годината, включващ както изцяло ново законодателство, така и изменения и допълнения на вече съществуващи норми, са още Законът за чужденците в Република България; Законът за достъп до обществена информация; Законът за европейския портфейл за цифрова самоличност и Законът за електронното управление.

Министър Василев смята, че текстовете на посочените закони ще бъдат предложени на Народното събрание за обсъждане и гласуване до края на годината. Той отговаря днес на актуални въпроси от членовете на Комисията.

Работи се по създаването на единна точка за взаимодействие на гражданите и бизнеса с държавните институции, съобщи Василев.

Целта е достъпът до административните услуги да бъде обединен и систематизиран в едно мобилно приложение и интернет сайт, обясни министърът. Той отговори на въпрос на парламентарната група на „Прогресивна България" относно модернизацията и цифровизацията на администрацията и свързаността между регистрите.

„Като действия съм предприел първо ускорена работа при въвеждане на цифровия портфейл, така че гражданите да могат да се идентифицират пред държавата. Работим и по надграждане и цифровизиране на достъпа до електронни услуги през единна точка", каза той.

По думите му информацията, която вече е събрана от държавата, трябва да бъде споделяна по ясен и прозрачен начин между всички институции, които имат право на достъп до нея. Това ще им позволи да развиват електронните си услуги и да ги направят по-лесно достъпни за гражданите и бизнеса.

Министърът определи като хаотичен досегашния процес на разработване на публични електронни услуги.