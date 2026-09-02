Велико Търново чества Съединението с тридневна програма

С поредица от събития Велико Търново ще отбележи 141 години от Съединението на България. Тридневна програма е подготвила Община Велико Търново за официалния празник – честването на бележития държавнически акт, случил се на 6 септември 1885-а година.

Два големи концерта ще има за жители и гости на града в съботния 5 септември. В 11 ч. в парк „Дружба" е началото на празничната хоротека с обичания Фолклорен колектив „Плетеница" и народната певица Ангелина Милева.

В 20 ч. в Летния театър Община Велико Търново и Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов" подаряват музикалното концертно пътуване „От Виена до Ню Йорк" – компилация, съчетаваща изяществото на виенския валс, блясъка на класическата оперета, енергията и драматизма на модерния мюзикъл.

В навечерието на Съединението на крепостта Царевец ще оживее първата версия на популярното шоу. "Звук и светлина - величието на Търновград" показва по нов начин историята на Старата столица - в светлини, лазери и с оригинална музика. Програмата от 1985-а година е възстановена през миналата година по случай 40-годишнината на „Звук и светлина". Прожекцията е от 21:30ч. на 5 септември на площада пред Царевец, съобщиха от местната управа.

Честването на Съединението на 6 септември е от 10:30ч. пред Община Велико Търново и паметника „Майка България" с присъщите за празника военни ритуали, полагане на венци и цветя, празнично слово и благослов, както и хоро с Професионалния фолклорен ансамбъл „Искра". В 12ч. тържествено ще звънят всички камбани в старата столица. А в 21:30ч. в празничната вечер на Царевец ще бъде излъчен популярната в цял свят дълга програма „Царевград Търнов – звук и светлина".

Събитията продължават на 7 септември в парк „Марно поле", където от 11ч. започва детски празник и анимации.

И в трите почивни дни около Съединението всички музейни обекти и експозиции във Велико Търново ще работят без прекъсване, включително Музей-затвор и Сарафкината къща.