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Изгасиха пожар край АМ “Тракия“, тръгнал от запалени сухи треви (Снимки)

Диана Варникова

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Пожарът достигна и горски масив

Екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Пазарджик и участъка в гр. Септември, както и горски служители изгасиха пожар, възникнал в района на автомагистрала „Тракия" в 74-ия километър от страната на платното в посока за София.

Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Огънят е тръгнал от запалени сухи треви и храсти. На терен с пламъците се бориха 3 пожарни автомобила от пазарджишката служба, 1 от Септември и 4 джипа с горски служители от Държавното горско стопанство в Пазарджик.

Бяха вдигнати и служителите от Полицейския участък в Лесичово. В резултат на сухото време и на поривист вятър бързо се разпростря в посока на землището на село Калугерово, но с усилията на всички на терен пожарът бързо бе локализиран. По първоначални данни той бе обхванал около 100 дка площ, от които 2 декара широколистна гора.

На място ще останат два дежурни противопожарни екипа, които ще наблюдават за евентуални огнища, тъй като има вятър и времето е много сухо. 

Пожарът достигна и горски масив
Пожарът достигна и горски масив
Пожарът достигна и горски масив
Пожарът достигна и горски масив
Пожарът достигна и горски масив
Пожарът достигна и горски масив

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