ЦИК определи колко ще получават членовете на РИК и СИК за президентските избори

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии (РИК), секционните избирателни комисии (СИК) и подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК), както и на специалистите към РИК за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това съобщиха от ЦИК.

Размерът на възнагражденията няма да бъде по-висок от този, определен за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Членовете на РИК ще получават месечно възнаграждение от 5 септември 2026 г. до 14 дни включително след изборния ден – 8 ноември 2026 г. При провеждане на балотаж срокът се удължава до 15 ноември 2026 г.

В районите с до 400 секции включително председателят на РИК ще получава 1352 евро месечно, заместник-председателят и секретарят – по 1284 евро, а членовете – по 1220 евро.

При райони с над 400 секции месечното възнаграждение на председателя ще бъде 1470 евро, на заместник-председателя и секретаря – по 1397 евро, а на членовете – по 1327 евро.

За членовете на СИК/ПСИК са определени еднократни възнаграждения. Председателят ще получи 185 евро, заместник-председателят и секретарят – по 170 евро, а останалите членове – по 156 евро.

Допълнително 15 евро ще се изплащат на членовете на СИК/ПСИК, които са участвали в приемането на изборните материали и подреждането на помещението в предизборния ден. Същото допълнително възнаграждение ще получават и членовете, които представят протокола и останалите изборни книжа и материали в РИК.

Още 15 евро ще се полагат и на членовете на секционна избирателна комисия, предала протокол с данните от гласуването, потвърдени при първото им въвеждане в Изчислителния пункт към РИК.

За различни дейности по подготовката и провеждането на изборите членовете на РИК ще получат и еднократно допълнително възнаграждение от 150 евро. То е за подготовка на материали, обучение на членовете на СИК, предаване на книжа и материали на секционните комисии, приемане на протоколите с данните от гласуването, подготовка на протоколите на СИК и РИК, както и на останалите книжа и материали за предаване на ЦИК.

Същото допълнително възнаграждение от 150 евро ще се изплаща на членовете на РИК и при произвеждане на нов избор. Сумата се изплаща еднократно заедно с последното месечно възнаграждение на членовете на РИК.

За подпомагане работата на районните избирателни комисии могат да бъдат назначавани и специалисти. Експертите към РИК ще получават по 955 евро месечно, а техническите сътрудници – по 682 евро.