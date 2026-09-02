Божанов: На вота за президент ГЕРБ поне да не пречат на алтернативата на властта

ГЕРБ поне да не пречат на алтернативата на властта. Това каза пред Би Ти ви Божидар Божанов по повод ще издигне ли партията на Бойко Борисов кандидат за президент.

Според него ГЕРБ индиректно подкрепяли Илияна Йотова като казвали, че няма как да подкрепят Андрей Гюров. Смятам, че Гюров има потенциала да обедини и хора извън електората на ПП-ДБ. Затова се издига от инициативен комитет. Като служебен премиер осигури честни избори, което е надпартийно. В кабинета му имаше и бивши министри на ГЕРБ, каза Божанов.

Борисов и ГЕРБ използват избирателите си като щит. Нямаше как да застанем с тях пред камерата и да се прегърнем, каза Божанов защо отхвърлили призива на ГЕРБ за общ кандидат за президент. Според него било време партиите да се дръпнат и да оставят хората сами да решат за кого ще гласуват.

Противниците на машините не допускат да бъдат убедени в тяхната сигурност, те така оправдават загуби на избори. Въпросът е да не опитват да правят саботажи както бяха дошли с отвертка. Дори Борисов така оправда евентуално неучастие на президентските избори, коментира Божанов машините, които отново ще са задължителни на вота тази есен.