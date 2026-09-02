ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23495220 www.24chasa.bg

Божанов: На вота за президент ГЕРБ поне да не пречат на алтернативата на властта

432
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Божидар Божанов КАДЪР: БИ ТИ ВИ

ГЕРБ поне да не пречат на алтернативата на властта. Това каза пред Би Ти ви Божидар Божанов по повод ще издигне ли партията на Бойко Борисов кандидат за президент.

Според него ГЕРБ индиректно подкрепяли Илияна Йотова като казвали, че няма как да подкрепят Андрей Гюров. Смятам, че Гюров има потенциала да обедини и хора извън електората на ПП-ДБ. Затова се издига от инициативен комитет. Като служебен премиер осигури честни избори, което е надпартийно. В кабинета му имаше и бивши министри на ГЕРБ, каза Божанов.

Борисов и ГЕРБ използват избирателите си като щит. Нямаше как да застанем с тях пред камерата и да се прегърнем, каза Божанов защо отхвърлили призива на ГЕРБ за общ кандидат за президент. Според него било време партиите да се дръпнат и да оставят хората сами да решат за кого ще гласуват.

Противниците на машините не допускат да бъдат убедени в тяхната сигурност, те така оправдават загуби на избори. Въпросът е да не опитват да правят саботажи както бяха дошли с отвертка. Дори Борисов така оправда евентуално неучастие на президентските избори, коментира Божанов машините, които отново ще са задължителни на вота тази есен.

Божидар Божанов КАДЪР: БИ ТИ ВИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)