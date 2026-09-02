Нова паркова зона и обществен паркинг строят в най-големия квартал на Благоевград

Нова паркова зона и обществен полувкопан паркинг ще строят в най-големия квартал на Благоевград "Струмско", съобщиха от Общината.

Новата паркова зона ще бъде естествено продължение на парк „Струмско север" и ще създаде ново пространство за спорт, отдих и социални дейности. Реализацията на инвестицията е насочена към подобряване на градската среда и качеството на живот на жителите на квартала, като същевременно ще бъдат създадени повече възможности за активен начин на живот и свободното време на деца и възрастни.

Проектът предвижда изграждането на две спортни площадки – площадка за минифутбол и мултифункционална площадка, която ще може да се използва за баскетбол, волейбол и тенис на корт. Към спортните съоръжения ще бъдат обособени и трибуни за зрители. В новата паркова зона ще има още линеен скейт парк със защитни преградни стени, детски кът и нови пешеходни алеи. Предвидено е изграждането на парково осветление и системи за видеонаблюдение, както и поставянето на паркова мебел и кошчета за отпадъци.

Съществуващата растителност ще бъде запазена, като пространството ще бъде допълнено с нови растителни видове. За поддържането на зелените площи ще бъдат изградени и поливни системи.

Като част от инвестицията ще бъде изграден и полувкопан обществен паркинг с капацитет 93 паркоместа. От тях три ще бъдат предназначени за хора с увреждания, а са предвидени и 11 места за велосипеди.

Съоръжението ще бъде изпълнено по начин, който позволява върху монолитната му покривна част да бъдат разположени част от спортните съоръжения. Така ще бъде използван ефективно наличният терен, без да се намалява площта на зелените пространства в новата паркова зона.

Паркингът ще бъде безплатен за живущите в квартала и за посетителите на парка, като се очаква изграждането му да допринесе за облекчаване на проблемите с паркирането в района.



