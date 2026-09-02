Варна се обединява за Виктор: Благотворителен базар събира средства за лечението му

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Събитието ще се проведе на 12 септември от 9 часа на входа на Морската градина

Благотворителен базар в подкрепа на младия Виктор ще събере варненци на 12 септември от 9:00 часа на входа на Морската градина във Варна. Инициативата има една основна цел - да помогне за продължаването на животоспасяващото лечение на момчето, което се бори с остеосарком с разсейки.

Всички средства, събрани по време на благотворителния ден, ще бъдат дарени за лечението на Виктор.

Организаторите подготвят целодневна програма за деца и възрастни, като идеята е хората да могат да помогнат, докато прекарат време със семействата и приятелите си в Морската градина.

На благотворителния базар ще има мобилна кухня със скара, хот-дог, приготвен от гост готвач, сладолед, скрежина, топла царевица, домашно приготвени сладки и солени изделия и освежаващи напитки.

За най-малките посетители са предвидени игри с аниматорите от „Луди глави", рисуване на лица, детски татуировки и творческа работилница. На щандовете ще могат да бъдат открити и различни ръчно изработени изделия, книги, пъзели, играчки и подаръци.

Музика и различни изненади ще допълват програмата през деня.

Всяка покупка ще бъде помощ за Виктор

Зад инициативата стоят доброволци и хора, обединили усилията си около каузата за лечението на младото момче. Организаторите отправят покана към всички, които желаят, да се включат не само като посетители, но и като дарители.

За базара могат да бъдат предоставяни подходящи артикули, както и домашно приготвени сладки и солени изделия.

„Всяка покупка ще бъде стъпка към оздравяването на Вики. Всяко споделяне достига до човек, който може да помогне", посочват организаторите.

Повече за събитието: https://www.facebook.com/events/s/-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE/951180107996772/