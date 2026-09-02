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22 шофьора с алкохол и 6 с наркотици хвана полицията за 24 часа

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Дрегер Снимка: Дима Максимова

Междинни резултати от специализираната полицейска операция за спазване Закона за движение по пътищата

13 724 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 16 495 водачи и пътници. Съставени са 3937 фиша и 445 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 22 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 10 - с над 1,2 на 1000, eдин e отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 6, четирима са отказали тестване.

Дрегер

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