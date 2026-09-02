Георги Вълчев: До 10 дни ще предложим мерки за повишаване на дисциплината в училище

До десетина дни ще предложим за обсъждане цялостен пакет от мерки, свързан с повишаване на дисциплината в училище, защото проблемът с дисциплината в българското училище е изключително сериозен. Почти 50 процента от учениците констатират проблеми с дисциплината и се чувстват ощетени от своите съученици, които развалят дисциплината. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на заседанието на Комисията по образованието и науката в отговор на актуален въпрос от Фатима Йълдъс от парламентарната група на ДПС.

Фатима Йълдъс попита дали ще има оценка за дисциплина в училищата, която да отразява поведението на учениците и отношението към училищните правила.

Дали ще има оценка за дисциплината - това е въпрос, който твърде поляризира обществото, каза министър Вълчев. В момента работим и може би до няколко седмици ще предложим за обсъждане серия от мерки, които са свързани с подобряване на дисциплината в училищата. Те ще бъдат финансирани, миксирани, ще има серия от „меки” мерки преди да се стигне до крайни решения. Ще има и стимули за учениците, които започват да коригират своето поведение, но съм убеден, че ако в следващите години не настъпи промяна по отношение на дисциплината в училище, резултатите няма да бъдат добри. Това е определено проблем, който се поставя от учителите, от социалните партньори и работодателските организации в образованието, отбеляза министър Георги Вълчев.

До десетина дни ще предложим цялостен пакет, свързан с повишаване на дисциплината в училище, който няма да бъде насочен единствено и само за отстраняване на ученици от системата, защото това не ни носи голяма полза. Това ще са серия от мерки, които да доведат до корекция в поведението на учениците, каза образователният министър.

По време на комисията стана ясно още, че няма заплаха за участието на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов" в европейския алианс FilmEU.

"Всички договорености, които е поел НАТФИЗ в рамките на този алианс, се изпълняват и ще продължават да бъдат изпълнявани" уточни Вълчев в отговор на актуален въпрос от Елисавета Белобрадова от парламентарната група на „Демократична България", която го попита за участието на НАТФИЗ в този европейски алианс.

За да се прекрати спекулацията по темата, свързана с участието на НАТФИЗ в този международен алианс, може би ще предложим да се създаде една смесена комисия с представители от парламентарните комисии по образованието и науката, по културата и медиите, с представители от министерствата на образованието и на културата, както и от синдикатите, каза министър Вълчев. Той добави, че трябва да се разгледат и всички останали въпроси, а не само този. Тази комисия трябва обективно да се запознае с всички повдигнати въпроси, да изиска документите, които счита, че трябва да види, за да се разбере какъв е характерът на проблема там и защо е възникнал. Той не е свързан обаче с участието на НАТФИЗ в този европейски алианс, заяви образователният министър.

От всичко, което съм видял, мога да заявя, че няма заплаха за участието на НАТФИЗ в алианса, каза отново министър Георги Вълчев, пише БТА.

„Европейският алианс FilmEU ще продължи, има институционална подкрепа, всичко друго са инсинуации, както това за уволнението. Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа, каза пред журналисти на 15 юли ректорът на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" член-кореспондент проф. Мирослав Дачев.

Тогава Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети организираха среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на НАТФИЗ и студенти.

В отговор на въпрос за освободени началници на РУО, зададен му от Татяна Султанова-Сивева от парламентарната група на „Продължаваме промяната", министърът отговори: "Твърденията за чистка, за политическа разправа в Регионалните управления на образованието (РУО) са далече от истината. От 28 Регионални управления на образованието в страната към момента има сменени седем директори, или началници, на РУО".

„Двама от тези началници на РУО са се пенсионирали по собствено желание, към двама е имало предварително започнали дисциплинарни проверки, а трима са сменени със съгласие между тях и Министерството на образованието и науката (МОН). Темата силно се преекспонира. Твърденията за политизиране на системата от страна на „Прогресивна България" и от екипа на МОН са далече от справедливата оценка", каза образователният министър.

МОН иска да усили капацитета на специалистите, които работят в Регионалните управления на образованието, защото има проблем със статута и със заплащането им, добави министър Георги Вълчев.