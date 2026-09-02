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Фандъкова: Три училища построих като кмет. Започнах четвърто, което Васил Терзиев ще открие

24 часа

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При предаването на властта през 2023 г. Йорданка Фандъкова подари личната си каска на своя наследник Васил Терзиев. Снимка: Йордан Симеонов

"Три училища бяха построени в София, докато бях кмет на града. Започнахме и четвърто в "Манастирски ливади - запад", което настоящият кмет Васил Терзиев ще открие на 15 септември". Това заяви за "24 часа" бившият градоначалник Йорданка Фандъкова във връзка с официално съобщение на Столична община, че от повече от 30 г. в София няма открито нито едно ново общинско училище.

През 2010 г. врати отваря първото новопостроено училище в мандатите на Фандъкова. Става дума за 65-о "Кирил и Методий". В него могат да учат 110 деца, а отделно към сградата е изградена и нова детска градина за 52 момичета и момчета.

На следващата година е открита нова училищна сграда в ж.ж. "Стрелбище". С единодушно решение на общинския съвет в нея е настанена Втора английска езикова гимназия. 

През 2015 г. в Герман е открито 84-о основно училище. То е проектирано за 200 ученици, но желаещите да се подготвят в него бързо стават много повече. Същата година обектът е номиниран в конкурса за "Сграда на годината". 

  

При предаването на властта през 2023 г. Йорданка Фандъкова подари личната си каска на своя наследник Васил Терзиев.

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