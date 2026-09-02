Вижте какво реши правителството на 2 септември

Решения на Министерския съвет от заседанието на 2 септември 2026 г.:

Утвърдени са разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2026 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2026 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 11 583, 69 евро, за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 783,42 евро, за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 262 евро., за командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 1033,79 евро и за командировки на областни управители – 3176,78 евро.

Правителството одобри Меморандум за разбирателство за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Нисковъглероден индустриален парк"

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Правителството и Инвеститорите: „Бизнес Център 2" ООД, „Евмолпия Кепитъл" ООД, „Евмолпия Кепитъл Инвест" ООД, „ТИЗ Инвест" АД, „Сиенит Холдинг" АД и „Индустриална зона Стряма" ЕООД за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект „Нисковъглероден индустриален парк". Инвестицията е на стойност 12 800 000 евро.

Проектът ще се реализира на територията на общините Раковски и Марица, област Пловдив. Той предвижда разширяване на съществуващият индустриален парк „Стряма", изграждане на вътрешна инфраструктура и въвеждане на модел за устойчиво управление.

Развитието на индустриални паркове създава условия за привличане на нови инвестиции, разширяване на производствените дейности и създаване на работни места, като допринася за икономическото развитие както на бизнеса, така и на местните общности.

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между България и Китай

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество.

С документа се предвижда създаването на съвместна работна група, която ще подпомага развитието на инвестиционните отношения между двете държави. От българска страна работната група ще бъде председателствана от Българската агенция за инвестиции, а от китайска - от Департамента за инвестиции в чужбина и икономическо сътрудничество на Министерството на търговията на Китайската народна република.

С Меморандумът се планира създаването на механизъм за регулярна комуникация и обмен на информация относно законодателството, регулациите и политиките в областта на инвестициите. Предвижда се също създаването на платформа за сътрудничество, както и насърчаване на участието в семинари, изложения и други инициативи, свързани с инвестиционното взаимодействие.

Очаква се работната група да допринесе за обмена на информация относно инвестиционни проекти и възможности в България и Китай, както и за обсъждането на въпроси от взаимен интерес. Сътрудничеството ще се осъществява при спазване на приложимата европейска и национална правна рамка.

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между БАИ и SHANGHAI GRAND SUN HYDROTHERAPY SYSTEM LTD.

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Българската агенция за инвестиции (БАИ) и SHANGHAI GRAND SUN HYDROTHERAPY SYSTEM LTD., Китайска Народна Република.

Решението се приема в изпълнение на разпоредбите на последните изменения в Закона за насърчаване на инвестициите, с които министърът на икономиката, инвестициите и индустрията отговаря за провеждането на държавната политика в областта на инвестициите във взаимодействие с органите на изпълнителната власт.

Съгласно Меморандума страните предвиждат сътрудничество по няколко основни направления, свързани с реализацията на инвестиционния проект на SHANGHAI GRAND SUN HYDROTHERAPY SYSTEM LTD. в България. Българската агенция за инвестиции се ангажира да оказва съдействие чрез предоставяне на информация относно инвестиционната политика, индустриалното планиране и инфраструктурата в България. Тя ще предоставя и информация за критериите за допустимост и процедурите за кандидатстване за инвестиционни стимули съгласно българското законодателство и при спазване на приложимите законови изисквания.

Предвиждат се също координация и подкрепа при реализацията на инвестиционния проект, включително по въпроси, свързани с избора на местоположение, комуникацията с компетентните държавни органи и ориентирането в приложимите административни процедури.

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество между БАИ и CHINA GLOBAL ADVISORY

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество между БАИ и CHINA GLOBAL ADVISORY, Китайска народна република.

Решението е в изпълнение на последните изменения в Закона за насърчаване на инвестициите, с които министърът на икономиката, инвестициите и индустрията отговаря за провеждането на държавната политика в областта на инвестициите във взаимодействие с органите на изпълнителната власт.

Меморандумът има за цел да подпомогне развитието на инвестиционното сътрудничество и реализацията на инвестиционния проект на CHINA GLOBAL ADVISORY в България.

Българската агенция за инвестиции (БАИ) ще оказва съдействие чрез предоставяне на информация за инвестиционната политика, индустриалното планиране, възможностите за инвестиционни стимули, индустриалните зони и инфраструктурата в страната.

Предвижда се БАИ да подпомага инвеститора и при избора на подходящо местоположение, комуникацията с компетентните държавни институции и ориентирането в приложимите административни процедури.

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между БАИ и HANGZHOU BOSOM NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Българската агенция за инвестиции (БАИ) и HANGZHOU BOSOM NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD., Китайска народна република.

Решението е в изпълнение на последните изменения в Закона за насърчаване на инвестициите, с които министърът на икономиката, инвестициите и индустрията отговаря за провеждането на държавната политика в областта на инвестициите във взаимодействие с органите на изпълнителната власт.

С Меморандума се предвижда сътрудничество във връзка с реализацията на инвестиционния проект на HANGZHOU BOSOM NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. в България. БАИ ще оказва съдействие чрез предоставяне на информация относно инвестиционната политика, индустриалното планиране, данъчните стимули, индустриалните зони и инфраструктурата в страната.

Предвиждат се също координация и подкрепа при реализацията на инвестиционния проект, включително по въпроси, свързани с избора на местоположение, взаимодействието с компетентните държавни органи и приложимите административни процедури.

Изменя се Постановлението за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

С приемането на Постановлението се регламентира възлагането на допълнителни правомощия на дирекция „АФКОС" в Министерството на вътрешните работи, свързани с управлението на процесите по планиране, наблюдение и отчитане на дейностите за изпълнение на националните стратегии в тази област. Друга част от измененията в Постановление № 18 от 4 февруари 2003 г. касаят констатираната необходимост от извършване на промени в наименованието на някои членове на Съвета АФКОС, с оглед привеждането им в съответствие с актуалната структура на Министерския съвет.

Необходимостта от приемане на Постановлението произтича от липсата на ясно определен орган с управленски функции по отношение на планирането, мониторинга и оценката на изпълнението на целите на стратегиите за борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и на Плана за действие към тях. С предложените изменения се създава нормативна основа за по-ефективно управление на тези процеси, като се гарантира устойчивост и последователност и за бъдещи програмни периоди.

Очакваният резултат от прилагането на акта е повишаване на ефективността на взаимодействието между компетентните институции, подобряване на контрола и отчетността при изпълнение на мерките, както и по-добро постигане на стратегическите цели в областта на превенцията и противодействието на нередности и измами със средства от Европейския съюз.

Правителството даде съгласие за откриването на почетно консулство Кралство Белгия в Република България във Варна и назначаването на Дирк Пергот за почетно консулско длъжностно лице

Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие Кралство Белгия да открие почетно консулство в Република България със седалище в гр. Варна и с консулски окръг, обхващащ областите Варна, Добрич и Бургас.

Функциите на почетно консулско длъжностно лице ще бъдат изпълнявани от белгийския гражданин г-н Дирк Пергот. Той притежава дългогодишен професионален опит в областта на пристанищното управление и пристанищните операции, както и експертиза в развитието на стартиращи компании, стратегическото планиране, търговията, транспорта и логистиката.

Откриването на почетното консулство и назначаването на г-н Дирк Пергот ще допринесат за по-нататъшното развитие на двустранните отношения между Република България и Кралство Белгия чрез насърчаване на икономическото и институционалното сътрудничество, разширяване на контактите между представителите на бизнеса и задълбочаване на връзките между гражданите и институциите на двете държави.

Правителството даде съгласие за откриване на почетно консулство на Монголия в България

Министерският съвет даде съгласие за откриване на консулство на Монголия в България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице. Функциите на ръководител ще изпълнява Младен Станев. Седалището на почетното консулство ще бъде в гр. Варна, а консулският му окръг ще обхваща територията на област Варна.

Младен Станев е български гражданин с дългогодишен принос за развитието на българо-монголските отношения. През 2015 г. участва в реализирането на проекта за изграждане и поставяне на паметник на кирилицата в Улан Батор - символ на културните връзки между двете държави.

Откриването на почетното консулство на Монголия ще съдейства за по­ нататъшното развитие на отношенията между Република България и Монголия чрез насърчаване на търговско-икономическото сътрудничество, социално-културния обмен и взаимодействието в областите на културата, образованието и туризма.

Кабинетът отпусна над 73 млн. евро за образователни дейности

Правителството отпусна 73 332 666 евро за финансово осигуряване на дейности в областта на предучилищното и училищното образование.

От тях 31 160 993 евро са за осигуряване на безвъзмездно ползване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала и познавателни книжки за децата и за учениците от I до XII клас за 2026 г.

Осигурени са и средства за педагогическа, психологическа и ресурсна подкрепа по Национална програма „Приобщаваща и сигурна образователна среда", за изграждане на площадки по НП „Безопасност на движението по пътищата", както и за обучения по програмата за ИТ умения и кариера.

С ред одобрените трансфери има средства за работа с деца и ученици от уязвими групи в общинските детски градини и училища, за възстановяване на разходи за транспорт или за наем на педагогическите специалисти, както и за изплащане на обезщетения при намаляване на числеността на персонала.

Над 61 млн. евро се инвестират в образование и наука

Министерският съвет отпусна над 61 млн. евро, с които се финансират ключови мерки и дейности в сферата на образованието и науката. Сред тях са изграждане и ремонт на детски градини, училища, студентски общежития, физкултурни салони, компенсации на родители на деца без място в детска градина, подобряване на научната инфраструктура и др.

Над 11 млн. евро се отпускат за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. Средствата са за дейности по програмата на МОН, която е насочена към подобряване на условията за спорт и физическа активност на учениците чрез обновяване на училищната спортна инфраструктура.

Инвестициите в по-добра среда за децата и учениците обхващат и сградния фонд на образователните институции. Над 9 млн. евро се предоставят за изграждане, разширяване и обновяване на детски ясли, детски градини и училища. Средствата са по програмата за развитие на образователната инфраструктура, чрез която се подкрепят проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи детски заведения и училища, както и тяхната реконструкция.

Финансирането на образователната среда обхваща и студентските общежития. Над 7 млн. евро се предоставят за тяхното саниране, ремонт и обзавеждане. Средствата са по програмата на МОН за обновяване на общежитията, управлявани от държавните висши училища и „Студентски столове и общежития" ЕАД, с която се подобряват условията за живот на студентите.

Близо 3,5 млн. евро се отпускат за компенсации на родители на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. Финансирането покрива извършените от семействата разходи за отглеждане и обучение на децата за периода от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 година.

В областта на науката над 26 млн. евро са предвидени за обезпечаване на част от дейностите на Фонд „Научни изследвания" през 2026 г. и за заплащане на членския внос на България за участието й в международни организации. Над 4,1 млн. евро се предоставят на БАН за изпълнение на Националния план за изграждане на квантова-комуникационна инфраструктура.

Одобрена е държавната гаранция за кредитиране на студенти

и докторанти за 2027 г.

До 10 милиона евро ще бъде максималният размер на държавната гаранция за всички кредити, които могат да се отпускат на студенти и докторанти през 2027 г., реши Министерският съвет.

Целта на студентското кредитиране е разширяване на условията за достъп до висше образование, като се дава възможност на граждани на Република България и от други държави, членки на Европейския съюз, граждани на държави от Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, да кандидатстват за банков кредит.

Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти е пет банки.

Кабинетът одобри държавната гаранция за кредитиране

на студенти и докторанти

Държавната гаранция по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за 2026 г. да бъде в размер до 15,4 млн. евро, реши Министерският съвет. Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряване на финансова подкрепа за студентите и докторантите, които не успяват да покрият разходите си за обучение във висшите училища.

Право на кредит имат студенти и докторанти, които са български граждани или такива от други държави в Европейския съюз, от Европейското икономическо пространство или от Конфедерация Швейцария. Те трябва да са в редовна форма на обучение, да не са навършили 35 години и да продължават обучението си. Изисква се от тях да нямат същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен, която изучават.

Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с пет банки.

Кабинетът отпусна над 12 млн. евро за подготовка на кадри за ключови отрасли

Правителството отпусна 12 196 819 евро за подготовката на кадри за професии и ключови отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика.

Финансирането е за 251 общински училища, в които 18 208 ученици се обучават по защитени специалности или професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Със същото постановление се отпускат и средства за изплащане на обезщетения на пенсионирани педагогически специалисти и непедагогически персонал.

Министерският съвет предлага Проф. Владимир Пенчев да бъде награден с орден „Св. св. Кирил и Методий" - първа степен

Министерският съвет предлага проф. Владимир Пенчев с орден „Св. св. Кирил и Методий" - първа степен за заслуги в областта на образованието, науката и културата. Владимир Пенчев завършва славянска филология с чешки профил в СУ „Св. Климент Охридски", след което специализира в Карловия университет и в Института по етнография и фолклористика в Прага. Работил е в Съюза на преводачите в България и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН.

Научните интереси на проф. Пенчев са основно в областта на българо-чешките фолклористични отношения, история на славянските културни взаимодействия и на българската фолклористика, етнология на славянството, проблеми на славянската етнокултурна идентичност. Автор е на над 250 научни публикации, сред които монографии, книги, сборници, студии, статии.

Проф. Пенчев е ръководител на множество международни научни проекти между БАН и научни институции в Словашката република. Съществен е приносът му и в подготовката на млади учени и в развитието на академичния обмен между България и Словакия. В продължение на години той работи с магистри, докторанти и специализанти от университети в Братислава, Търнава и Нитра.

Член е на Съюза на учените в България, на Съюза на преводачите в България, на Националния комитет на славистите, както и на Комисията по фолклор при Международния комитет на славистите. Участва и в редица международни редакционни съвети на научни списания в чужбина.

Над 750 000 евро се отпускат за спорт и физическа активност на студентите

Министерският съвет одобри 754 671 евро за подпомагане на спортните дейности и насърчаване на физическата активност във висшите училища в страната. Средствата се предоставят за 133 869 студенти в 33 държавни висши училища и за 13 816 студенти в 11 частни университета.

Държавата ежегодно финансира стимулирането на спорта, тренировъчната и състезателната активност на студентите, включително и подобряването на материалната база.

С одобрените средства университетите ще могат да организират подготовката и участието на студентите в спорните дейности, което да повиши и тяхната мотивация за системни занимания и активност.

МС одобри присъединяването на България към политически декларации на Международната среща на върха за космическото пространство

Министерският съвет одобри присъединяването на Република България към политически декларации в рамките на Международната среща на върха за космическото пространство (International Space Summit), която ще се проведе в Париж на 9 и 10 септември 2026 г.

България разглежда активното участие в европейските инициативи в областта на космоса като възможност за утвърждаване на националните интереси и за по-пълноценно включване на българските институции, научни организации и предприятия в европейските космически екосистеми и вериги на стойността.

С оглед на стратегическото значение на космическото пространство за конкурентоспособността, технологичната независимост, сигурността и стратегическата автономия на Европа, България подкрепя инициативите за укрепване на европейското космическо пространство и развитието на общи европейски способности.

Присъединяването към съвместни декларации и политически инициативи ще допринесе за по-видимото позициониране на България в европейския космически сектор и ще създаде допълнителни възможности за защита и насърчаване на националните интереси при формирането на бъдещите европейски политики и приоритети в областта на космоса.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството обявява имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на Община Антоново за културни, спортни и социални дейности чрез общински „Клуб на пенсионера". Със същото решение поради отпаднала необходимост управлението му се отнема от Областно пътно управление - Търговище към Агенция „Пътна инфраструктура". Имотът се намира в село Длъжка поляна, община Антоново и представлява терен с площ 1104 кв. м и построени в него сгради. Общината трябва да го прехвърли обратно на държавата, ако до пет години от придобиването му не реализира предвидените дейности. Областният управител на Търговище ще трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условието, при което имотът се предоставя на общината.

Правителството взе решение да предостави безвъзмездно за управление имот - публична държавна собственост на Министерството на младежта и спорта. Той се намира в гр. София, район „Слатина", булевард „Цариградско шосе" № 125, местност „Комплекс БАН-IV км" и е с площ 69 260 кв. м. Той е в управление на областния управител на област София, като в него са разположени сгради и съоръжения, представляващи спортни обекти в собственост на „Академика 2011" ЕАД, с принципал министъра на младежта и спорта. По този начин Министерството на младежта и спорта ще придобие правото на управление върху терена, на който са разположени сградите, собственост на дружеството, което ще гарантира бъдещата дейност на базата, ползвана активно за организирана спортна дейност и развитие на физическата култура сред младежта.

С друго решение на Министерския съвет част от имот - публична държавна собственост става частна държавна собственост, а поради отпаднала необходимост управлението й се отнема от Националния статистически институт - Териториално Статистическо бюро - Югоизток. Частта от имота представлява два самостоятелни обекти в сграда на ул. „Банско шосе" № 5 в гр. Сливен.

Правителството взе решение да отнеме поради отпаднала нужда от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, правото на управление върху имот - публична държавна собственост в гр. Варна. Той се намира на ул.„Хан Аспарух" № 1 и включва двуетажна административна сграда, с част от партерния етаж. Имотът е с отпаднала за Комисията необходимост, като преминава в управление на областния управител на област Варна.

Община Свиленград получава собствеността върху поземлен имот - частна държавна собственост в местност Лозенски път, град Свиленград. Имотът ще бъде използван за изграждането на велосипедна алея между кв. „Гебран" и кв. „Капитан Петко войвода". Проектът е насочен към осигуряване на безопасна градска мобилност и велосипедна свързаност и е включен в одобрената Концепция за интегрирано териториално развитие. При нереализиране на предвиденото до пет години от придобиването на имота общината ще трябва да го прехвърли на държавата.

Правителството обявява поземлен имот - публична държавна собственост, който се намира на ул. „Брянска" № 72 в град Габрово, за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на Община Габрово. В него ще бъде обособено отворено пространство за дейността на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод", при съобразяване със законодателството и правилата в областта на държавните помощи. При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него обратно на държавата.

Министерският съвет прие решение за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, в землищата на село Долна Градешница и село Сливница, община Кресна, област Благоевград, за изграждане и обслужване на подземен газопровод за обект: „Пресичане на р. Струма чрез хоризонтално насочено (HDD) сондиране в участък от транзитния газопровод (ТГ) за Република Гърция DN700". Решението е в съответствие със Закона за горите.

Министерският съвет предостави дерогация за доставки за АЕЦ „Козлодуй"

Министерският съвет разреши на днешното си заседание да бъде предоставена дерогация от член Зж, параграф 1 и член Зи, параграф 1 от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

С дерогацията АЕЦ „Козлодуй" ще може да внесе от Русия продукти от желязо и стомана, които са изброени в приложение към днешното решение. Те са необходими за изпълнението на действащ договор на ядрената централа, като дерогацията се предоставя до изтичане на неговия срок.

Основен приоритет при експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй" е поддържането на най-високо равнище на техническа и ядрена безопасност, радиационна защита, безопасни и здравословни условия на труд, както и опазването на околната среда. Гарант за ядрената безопасност и безаварийното електропроизводство са регулярните доставки на елементи и части от проектанти, конструктори и производители на монтираното в централата оборудване. Тъй като голяма част от системите и оборудването в централата е с руски произход, някои от договорите за доставки на стоки, свързани с надеждната и безопасна експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй", са сключени или се налага да бъдат сключени с руски изпълнители.

АЕЦ „Козлодуй" е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната. Тя осигурява повече от една трета от националното годишно производство на електроенергия. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

Министерският съвет разреши дерогация за „Национална електрическа компания" ЕАД във връзка с оборудването за АЕЦ „Белене"

Министерският съвет разреши предоставянето на дерогация от чл. 5к, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

С дерогацията се разрешава на „Национална електрическа компания" ЕАД да възложи обществена поръчка и да сключи договор с „Клон на Акционерно дружество Атомстройекспорт в Белене (Република България)" КЧТ, за осъществяване на техническо ръководство при преконсервацията на оборудването, доставено за блокове 1 и 2 на АЕЦ „Белене".

Предоставянето на дерогацията е необходимо, тъй като заводите производители на оборудването - АО „АЕМ-технологии", респ. ПАО „Ижорски заводи" и АО „ЗИО- Подолск" - са делегирали изключителни права на АД Атомстройекспорт за осъществяване на техническото ръководство при дейностите по преконсервация, при задължителното участие на техни специалисти.

На площадката на АЕЦ „Белене" и в момента се извършват преконсервационни дейности, чиято цел е да гарантират запазване на състоянието на оборудването в съответствие с изискванията на производителя. Действащият договор за техническо ръководство при преконсервацията на оборудване с дълъг цикъл на производство е със срок до 31 декември 2026 г. Новият договор ще бъде сключен в съответствие със Закона за обществените поръчки.

България, Румъния и Гърция подготвят съвместни проекти по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт" 2021-2027 г.

Министерствата на транспорта на България, Румъния и Гърция се обединяват за съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения за 2026 г. по Механизма за свързване на Европа, сектор „Транспорт" 2021-2027 г. Поканата е отворена до 6 октомври 2026 г. в две направления - Кохезионен пакет и пакет „Военна мобилност".

Предложените проекти се намират основно по централната и западната ос на европейския транспортен коридор „Балтийско море - Черно море - Егейско море", както и по свързаните с тях участъци от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T).

Инициативата се реализира въз основа на Меморандума за засилено трансгранично сътрудничество в рамките на Платформата за коридора „Черно море - Егейско море" и приложения към него План за действие, подписан в Брюксел на 3 декември 2025 г. Документите определят рамката за координирано планиране, подготовка, финансиране и изпълнение на приоритетни трансгранични транспортни проекти по европейските транспортни коридори „Балтийско море - Черно море - Егейско море" и „Рейн - Дунав".

По кохезионния пакет се планират предпроектни проучвания за железопътния участък „Михайлово-Димитровград" и за строителство на железопътен участък „Любимец-Свиленград- граница с Република Гърция.

В пакет „Военна мобилност" са включени разширяването на участъка от края на автомагистрала „Струма" до ГКПП „Кулата" (строителство), проучването на АМ „Велико Търново - Николаево до АМ „Марица" и електрификацията на участъка Дунав мост - Гара разпределителна „Русе" (строителство).

Проектите целят да създадат условия за по-бързо и ефективно движение на пътници и товари, да се укрепят устойчивостта на транспортната инфраструктура и веригите за доставки, което ще допринесе за развитието на инфраструктура с двойно предназначение, включително за осигуряване на военната мобилност.

Правителството пренасочва 23 млн. евро от субсидиите за нерентабилни автобусни линии към компенсации за пътувания на правоимаши пътници

Правителството прие Постановление за пренасочване на средства между разходите за субсидиране на превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и разходите за компенсации за пътувания на правоимащи категории пътници.

С Постановлението се пренасочват 23 млн. евро към компенсации в рамките на вече определения за 2026 г. ресурс за обществения пътнически автомобилен транспорт. Общият размер на средствата за субсидии и компенсации остава 256,5 млн. евро, като средствата за компенсации се увеличават от 102,8 млн. евро на 125,8 млн. евро, а средствата за субсидии се намаляват със същия размер.

Средствата за компенсации се увеличават от 102,8 млн. евро на 125,8 млн. евро, а средствата за субсидии се намаляват със същия размер, като се запазва общият бюджетен лимит.

Насочването на средствата към компенсации има за цел да осигури пълното компенсиране на намалените приходи на превозвачите вследствие на предоставянето на безплатни и по намалени цени пътувания на определени категории пътници и да ограничи риска от прекъсване или ограничаване на транспортното обслужване.

Осигуряването на необходимия ресурс за компенсации е важно както за финансовата устойчивост на обществения пътнически автомобилен транспорт, така и за гарантиране на реалното упражняване на правата на гражданите, които ползват безплатни или по намалени цени превозни документи. Сред тях са деца, учащи се, пенсионери, хора с увреждания, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

Правителството одобри годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие" за 2026 г.

Министерският съвет прие решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие" за 2026 г. Планирани са общо 1 681,38 млн. евро за финансиране на политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието, селските райони, рибарството и аквакултурите. От тях 1 198,63 млн. евро са за сметка на Европейския съюз и 482,75 млн. евро са от националния бюджет.

За интервенциите, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., са планирани 704,98 млн. евро. От тях 241,60 млн. евро са предвидени за директни плащания по направленията „Задължения в областта на околната среда и водите", „Природни и други специфични ограничения" и „Специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои задължителни изисквания".

За пазарните мерки са планирани 107,35 млн. евро, в това число 38,46 млн. евро по линия на Стратегическия план. Основните предвидени плащания са за лозаро- винарство, пчеларство, училищен плод, училищно мляко и извънредна помощ за неблагоприятни метеорологични явления.

За директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието са предвидени 841,53 млн. евро. Прилаганите схеми са „Основно подпомагане на доходите за устойчивост", „Обвързано с производството подпомагане на доходите", „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост", „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани", „Специално плащане за култура - памук" и „Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните".

За политиката в областта на рибарството са предвидени 27,52 млн. евро.

Предоставят се освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди

Министерският съвет разгледа и прие Решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на областния управител на област Благоевград за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение в с. Илинденци и с. Струмяни, община Струмяни. Предоставеното количество бутилирана вода е 9 072 литра.

Одобрена е позицията на страната ни по съединени дела на Съда на Европейския съюз

Правителството одобри позицията на България по съединени дела С-193/26 и С-194/26, Частно основно училище „Св. Климент Охридски" II и др. на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.

Делото е образувано по преюдициални запитвания на Софийски районен съд във връзка с граждански производства по предявени неустойки в резултат на едностранно прекратяване на договори за доставки, свързани с образование.

Конституирането на България като страна в производството по тези дела ще ни позволи успешно да се включим в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

България и Сърбия ще работят за по-добра бизнес среда и устойчиво развитие на малките и средните предприятия в пограничния регион

Министерският съвет одобри проект на Анекс към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги „Устойчиво развитие на микро-, малките и средните предприятия в България" между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка).

Анексът е свързан с изпълнението на проект „Предоставяне на комплексни услуги на предприятията от Северните райони на България с цел подкрепа на тяхното устойчиво развитие и растеж чрез подпомагане дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия", финансиран по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 г.

Очаква се разширяването на консултантското сътрудничество да допринесе за подобряване на бизнес средата и за идентифициране на пропуските в политиките и програмите за развитие на пограничния регион между България и Сърбия.

В резултат на това се предвижда създаването на нови, по-ефективни и ефикасни механизми за подкрепа на малките и средните предприятия, насочени към устойчивото им развитие и растеж.

Обхватът на инициативата включва шест области от българска страна - Видин, Монтана, Враца, София-област, Перник и Кюстендил, като София-град не е част от териториалния обхват. От сръбска страна са включени седем окръга - Борски, Зайчарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Ябланички и Пчински.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МС

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2026 г. в размер 1 312 490 евро за доставка на готова храна за чужденци, търсещи международна закрила, настанени в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г., като се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2026 г. по бюджетна програма „Убежище и бежанци".

Със сума в размер 3 549 791 евро се увеличава показателят по чл. 6. ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. Със сумата в размер на 1 312 490 евро се увеличава показателят по чл. 6, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Правителството одобри позицията на Република България по съединени дела „Цвечев и др." на Съда на ЕС

По доклад на министъра на правосъдието правителството одобри позицията на Република България по съединени дела С-400/26 и С-448/26, Цвечев (Tsvechev) и др., на Съда на Европейския съюз, образувани по преюдициално запитване на Районен съд - Пловдив по гр. дело № 9207 от 2025 година и преюдициално запитване на Окръжен съд - Разград по в. гр. дело № 564 от 2025 година.

Поставените въпроси се отнасят до равното третиране в областта на заетостта и професиите, произтичащо от Договора за Европейски съюз (ДЕС), Хартата на основните права на Европейския съюз и Директива 2000/78/ЕО. Те засягат и разпоредбите на член 218 от Закона за съдебната власт, които регулират правилата за възнагражденията на най- високите и най-ниските длъжности в съдебната система, като пленумът на Висшия съдебен съвет е овластен да определя възнагражденията на останалите магистрати от районно, окръжно и апелативно ниво. В тази връзка възниква необходимост от изясняване дали националната правна уредба по отношение на определянето на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите и националната съдебна практика по нейното прилагане съответстват на правото на ЕС.

В одобрената от правителството позиция се застъпва становището, че Договорът за Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз допускат национална правна уредба и съдебна практика, според които размерът на възнагражденията на съдии и прокурори, които не заемат най-високата или най-ниската длъжност, по силата на закона, се определя от висшия орган за самоуправление на съдебната власт, като този орган ги определя по преценка, упражнявана в рамките на законовите изисквания за планиране на възнагражденията при съставяне на бюджета. Също така в позицията е застъпено, че тълкуването на основните актове на ЕС следва да е в посока допускане на национална уредба и съдебна практика, съгласно които органът на съдебната власт, в рамките на чиято структура магистратът изпълнява служебните си задължения и който съгласно националното законодателство изплаща възнаграждението му за заеманата длъжност, отговаря за определеното възнаграждение, но не и за вредите в случай на определяне на по- ниско възнаграждение, когато искат за тях следва да бъде насочен против причинилия ги държавен орган.

Решението по отправените преюдициални запитвания ще е от съществено значение за установяването на съдържанието и обхвата на приложимите разпоредби на правото на ЕС, както и за настоящи и бъдещите съдебни производства по прилагане на посочените актове. Отговорите на поставените въпроси са ключови за гарантиране на независимостта, присъща на правосъдната дейност, която се изисква не само на равнището на ЕС, но и на национално ниво.

Одобрена е позицията на Република България по дело на Съда на ЕС

Министерският съвет прие решение за одобряване на позицията и за даване на съгласие на Република България да участва по дело С-23/26, Lereti, пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Италия, във връзка с подадена жалба с искане за преразглеждане на решение, постановено по въпроса за възвръщаемост на разходите за водни услуги.

С решението правителството дава и съгласие за встъпване в производството. Конституирането на Република България като страна по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съдът на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Одобрена е позицията на Република България за предстоящото неформално заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото Неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Земеделие", което ще се проведе в периода 6 - 8 септември 2026 г.

По време на неформалното заседание, министрите на земеделието ще проведат дискусия на тема „Стратегия за животновъдството и План на ЕС за протеините" с фокус върху научните изследвания и иновациите.

Република България счита, че научните изследвания и иновациите следва да бъдат насочени не само към разработването на нови технологии, но и към изграждането на местна научна инфраструктура и капацитет. Те трябва да бъдат ориентирани към намаляване на производствените разходи и зависимостта от външни ресурси, по-ефективното използване на фуражите, водата и енергията, както и към подобряване на продуктивността и здравния статус на животните. Особено важно е развитието на местни и алтернативни източници на протеини, което би намалило зависимостта на ЕС от вносни фуражни суровини.

По отношение на внедряването на нови технологии страната ни подчертава необходимостта от достатъчен финансов ресурс, като специално внимание трябва да бъде насочено към малките земеделски стопанства. Публичната подкрепа трябва да обхваща целия процес на внедряване - от информирането и оценката на потребностите до инвестирането, обучението и последващата техническа помощ.

От съществено значение е укрепването на системите за знания и иновации в селското стопанство и осигуряването на достъпни, независими и практически ориентирани консултантски услуги. Следва да се насърчава кооперирането между по-малките стопанства при въвеждането на нови технологии, което би позволило споделяне на разходите и по-лесен достъп до иновативни решения.

Считаме, че е необходимо европейските инициативи да бъдат придружени от ясна бюджетна перспектива и средносрочен план за внедряване, за да се осигури реалното достигане на иновациите до земеделските производители.

Министерският съвет одобри проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

Министерският съвет прие Решение за одобряване на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, с което се постига значително намаляване на продуктовата такса за отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

С промените се цели създаването на по-предвидима и конкурентна среда за бизнеса, без компромис с високите екологични стандарти и ангажименти на България.

Предложеният размер на продуктовата такса е съпоставим със средноевропейските размери на таксата. Той е определен въз основа на разходно-ориентиран анализ, който отчита реалните разходи за събиране, транспортиране, предварително третиране и рециклиране на различните категории отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както и на сравнителен анализ на практиките в държавите членки на ЕС.

При определянето на таксите е приложен подход, съобразен с принципите на прозрачност, пропорционалност и икономическа ефективност, като са отчетени и специфичните национални условия. За всяка категория отпадъци е извършен самостоятелен анализ на разходите и приходите, свързани с нейното управление.

Предложеното намаляване на продуктовите такси не променя екологичните изисквания и нормативно определените цели за разделно събиране, обратно приемане, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Променя се единствено размерът на финансовия инструмент, така че той да бъде по-разходно ефективен и съпоставим с европейската практика.

Очаква се промените да доведат до намаляване на финансовата тежест за бизнеса, повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и по-голяма предвидимост и прозрачност при определянето на финансовите задължения, без да се отслабват екологичните ангажименти.

Правителството одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси"

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси", което ще се проведе в периода 3-4 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Министрите по европейските въпроси на държавите членки на ЕС ще обсъдят аспекти, свързани с баланса на разходите и измеренията на конкурентоспособността и сигурността в рамките на Многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г., като по темата ще се проведе и отделна дискусия с Председателя и представители на Бюджетната комисия на Европейския парламент.

В рамките на заседанието се предвижда дискусия с участието на страните кандидатки за членство относно предизвикателствата в процеса на приемане и прилагане на реформите с оглед предоставянето на по-пълноценна и целенасочена подкрепа от ЕС за изпълнение на критериите, необходими за напредък в процеса на присъединяване

Неформалният Съвет „Общи въпроси" ще продължи дискусиите относно предпазните клаузи и механизми в бъдещите договори за присъединяване към ЕС. Не се предвижда приемане на заключения на Съвета.

Одобрени са изменения и допълнения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Министерският съвет одобри проект на промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с които се транспонират най-новите изисквания на европейска директива, които трябва да бъдат въведени от държавите членки в националните им законодателства до 5 декември 2026 година.

Въвежда се изрична национална уредба, която дава възможност дружества, които имат акции с право на повече от един глас (АППГ), да бъдат допуснати до търговия на многостранна система за търговия (МСТ).

Акциите с право на повече гласове представляват механизъм, който позволява на собствениците на акционерните дружества едновременно да наберат допълнителен капитал чрез приемането на нови акционери, както и да запазят възможността да ръководят дейността на дружеството съгласно собствената си управленска визия.

С цел да се осигури справедливо третиране на акционерите, решенията за приемане на структура с АППГ и решенията за промяна на такава структура ще се приемат с квалифицирано мнозинство от най-малко две трети от всеки клас от представените на общото събрание акции. Решенията ще се вземат преди дружеството да поиска допускане на акциите му до търговия на МСТ.

Предвижда се задължение всяко дружество със структура с АППГ, чиито акции са допуснати или ще бъдат допуснати до търговия на МСТ, да оповестява информация за акционерната структура на дружеството. То трябва да обявява: всякакви ограничения върху прехвърлянето на акциите и върху правата на глас на акциите; самоличността (ако е известна на дружеството) на притежателите на АППГ, представляващи повече от 5 % от правата на глас на всички акции на дружеството, както и на физическите лица или правните субекти, които имат право да упражняват правата на глас от името на тези акционери. Тази информация се оповестява в проспекта или в документа за допускане до търговия на МСТ, както и в годишния финансов отчет, когато информацията не е била публикувана преди това или се е променила след последното й публикуване. Въведените европейски гаранции за прозрачност ще позволят на МСП да привличат инвеститори с по-голямо доверие.

В допълнение, с проекта се предлагат и други изменения и допълнения, с цел осигуряване на пълно съответствие с други актове от правото на ЕС, както и с цел отстраняване на пречки при практическото прилагане на секторната нормативна уредба.

Чрез промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа се цели постигане на съответствие с европейската регулаторна рамка и принципите на прозрачност, защита на инвеститорите и ефективно функциониране на капиталовия пазар.

Министерският съвет одобри изменения в Закона за автомобилните превози

Правителството одобри промени в Закона за автомобилните превози, свързани с транспониране на европейско законодателство в областта. Те въвеждат изисквания за лицензиране на превозвачите, които извършват автомобилни превози на товари с моторни превозни средства над 2,5 тона. Досега на лицензиране подлежаха превозни средства над 3,5 тона.

Предвижда се възможност за предприятията да могат да използват превозни средства, наети в която и да било държава членка, а не само в държавата членка, където са установени. Въвежда се ограничение чуждестранните превозвачи да извършват каботажни превози на територията на България с един и същ товарен автомобил в рамките на четири дни след приключването на предходен каботажен превоз.

Създават се изисквания, с които да се гарантира, че установените в България автомобилни превозвачи имат действително и трайно присъствие на територията на страната и осъществяват транспортната си дейност от тук. Тази изменения ще подпомогнат реализирането на европейските цели за осигуряване на лоялна конкуренция и равнопоставени условия на вътрешния пазар чрез противодействие на т.нар. превозвачи „пощенски кутии".

С транспонирането на европейското законодателство се въвеждат специфични правила за командироването на водачите в автомобилния транспорт, свързани с административните процедури и контрола. Целта на предлаганите промени е да се създадат адекватни условия на труд и социална закрила за водачите.

Увеличава се срокът за съхранение на документите, с които се регистрира времето на управление, прекъсванията и почивките на водача - от 28 на 56 календарни дни. Така ще се повиши ефективността на контрола, извършван от ИА „Автомобилна администрация" при установяване на действителните времена на управление, прекъсвания и почивки на водача.

Манипулацията на контролните уреди, регистриращи работата на водачите, е определена като едно от най-тежките нарушения. За това нарушение е предвидена принудителна административна мярка - временно спиране от движение на пътно превозно средство за превоз на пътници или товари до отстраняване на нарушението.

Създава се ред за изземване на свидетелството за управление на водач, на когото е наложена принудителна административна мярка. Към момента такъв ред не е предвиден в Закона за автомобилните превози.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

С предложения законопроект са въведени мерки за прилагане на Регламент (ЕС) 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 98/2013.

Въведена е забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване или употреба на прекурсори на взривни вещества под ограничение от масовия потребител.

Отпада задължението на икономическите оператори да етикетират прекурсорите на взривни вещества. Целта е да не се насочва вниманието на терористите към продуктите, които ги съдържат. В същото време са въведени нови правила и изисквания, включително към осъществяваната контролна дейност.

Определени са органи, които да извършват контрол върху икономическите оператори, онлайн местата за търговия и професионалните потребители. В зависимост от сектора, който ще се проверя, контролната дейност ще се извършва от министъра на вътрешните работи, директорите на регионалните здравни инспекции, на областните дирекции по безопасност на храните, на регионалните инспекции по околната среда и водите, председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, председателя на Комисията за защита на потребителите или оправомощени от тях длъжностни лица.

Предложението е в отговор на увеличаващата се заплаха, която тероризмът и други сериозни престъпни дейности поставят пред обществената сигурност. То е обосновано от целта на регламента да се предотврати възможността за незаконното изработване на взривни вещества в домашни условия.

Със законопроекта е определено национално звено за контакт, на което икономическите оператори да докладват всички подозрителни транзакции, опити за такива и значителни липси и кражби на веществата, посочени в Приложение I и Приложение II на Регламент (ЕС) № 2019/1148. Въведени са административни наказания за юридическите лица, които нарушават забраната за предоставяне на прекурсори на масовия потребител или не изпълняват задължението за докладване.

Въвеждат се и конкретни изисквания към документите, необходими за издаване на временни разрешения относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди. Разпоредбите на закона предвиждат нормативна възможност за издаване на временни разрешения при възникване на непосредствена опасност за човека и/или околната среда. Определени са изискванията и документите за издаване на разрешения по този ред.

Предвижда се икономическите оператори, предоставящи биоциди на пазара, при промяна в етикетите и информационните листове за безопасност на предлаганите от тях биоциди, да подават заявление за промяна на издадените разрешения в срок до 30 дни.