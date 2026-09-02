Охранителни камери заковаха джебчийка за кражба на портфейл в пловдивски мол

Марта Ботева получи една година затвор, прокуратурата не успя да докаже, че е точила и картата на жертвата

Записи от охранителните камери в един от моловете в Пловдив спомогнаха обвинената за джебчийска кражба Марта Ботева да бъде призната за виновна. Един от клиповете беше пуснат и в съдебната зала преди страните да пристъпят към финалната фаза на процеса.

На Ботева бяха повдигнати две обвинения - че с ловкост е отмъкнала портмонето на Даниела Кулевска с 300 лв. в него и че след това ползвала дебитната карта на жената, която я държала вътре с пин кода, за да изтегли още 160 лв. Съставът на Окръжния съд обаче оправда джебчийката по второто, както и самата кражба да е извършена с ловкост.

Прокурор Иляна Джубелиева изтъкна, че макар към момента Марта Ботева да е реабилитирана, по време на извършване на кражбата тя се е водила осъждана и то отново за подобни престъпления. Добави, че на записите се вижда как подсъдимата се движела с друга жена, макар в съдебната зала и двете да са посочили, че не се познават. Двете са уловени и от камери в един от ритейл парковете в Пловдив по-рано същия ден, където според прокуратурата Марта Ботева е задигнала над 2000 лв. от семейство. За това върви друго дело срещу жената.

"Откопчаването на ципа на чантата на Кулевска и отнемането на вещта се наблюдават на записа", каза прокурорката. Тя коментира и видео от банкомата, от който са изтеглени парите от картата на Кулевска. Лицето на човекът там е скрито с шапка и маска, но според Джубелиева обицата на ухото доказвала, че това е именно Ботева. Адвокат Мирослав Христов обаче отсече, че дори вещите лица, изготвили лицево-челюстна експертиза, не са успели да кажат конкретно дали става въпрос за същия човек. И убеди съдебния състав, че няма достатъчно доказателства за вината на клиентката му по това обвинение.

Прокурор Джубелиева определи Марта Ботева като личност с висока обществена опасност, трайно занимаваща се с кражби. "Предходните условни осъждания не са изиграли своя превъзпитателен ефект", отсече тя и поиска 2,5-3 г. ефективно.

Адвокат Христов контрира обвинението и поиска от съда да оправдае Ботева. По думите на защитника няма събрано нито едно пряко доказателство за вината на клиентката му, а само косвени. Посочи, че самата пострадала не видяла кой е откраднал портфейла ѝ. И добави, че на записите бъркане в чанта и отнемане на портмоне не се виждало. "По отношение на обеците, те не са предявени по делото като веществени доказателства, второ - такива обеци може би има поне 3 чифта в България", иронично коментира адвокатът.

Присъдата на Марта Ботева подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок. Младата жена е на свобода под гаранция, тъй като наказанието все още не е окончателно.