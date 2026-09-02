ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румъния привиква руския посланик заради атаката с ...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23496156 www.24chasa.bg

Йотова поиска от секретаря на НАТО по разузнаването гаранции за сигурността на Черноморието

6644
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Йотова и Скот Брей. Снимка: Президенство

Президентът Илияна Йотова се срещна на „Дондуков" 2 с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей. Основната цел на посещението му в България е предстоящото председателство на Комитета на НАТО по цивилно разузнаване от България през 2027 г. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Основна тема на разговора бяха предизвикателствата пред колективната сигурност на алианса в контекста на конфликтите в Украйна и Близкия изток. Държавният глава акцентира върху необходимостта от гаранции за сигурността на Черноморския регион, който е от изключително икономическо значение за България.

В срещата участваха председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване" Антоан Гечев.

По-рано днес министър-председателят Румен Радев също се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от пресслужбата на кабинета. По време на срещата бяха обсъдени средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО.

Йотова и Скот Брей. Снимка: Президенство

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)