Йотова поиска от секретаря на НАТО по разузнаването гаранции за сигурността на Черноморието

Президентът Илияна Йотова се срещна на „Дондуков" 2 с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей. Основната цел на посещението му в България е предстоящото председателство на Комитета на НАТО по цивилно разузнаване от България през 2027 г. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Основна тема на разговора бяха предизвикателствата пред колективната сигурност на алианса в контекста на конфликтите в Украйна и Близкия изток. Държавният глава акцентира върху необходимостта от гаранции за сигурността на Черноморския регион, който е от изключително икономическо значение за България.

В срещата участваха председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване" Антоан Гечев.

По-рано днес министър-председателят Румен Радев също се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от пресслужбата на кабинета. По време на срещата бяха обсъдени средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО.