Търсят се пари за подмяна на водопроводната мрежа на с. Стрелци

Многофункционална спортна зала с игрища за баскетбол, волейбол и бадминтон вече се изгражда в Брезово. Ако всичко върви по план, ще е готова до началото на следващата учебна година. Първата копка беше на 28 август в присъствието на областния управител Георги Янев, депутатите Йордан Йовчев, Димитър Балев, Галин Дурев, Иван Мавродиев, ген. Иван Лалов и кмета на Сопот Станислав Стоенчев.

Финансирането от около 3 млн. евро е осигурено от регионалното министерство.

"За мен е много важно, че такъв проект се случва в една малка община, защото

без помощта на държавата нямаме шанс да изградим такъв обект

А той е изключително нужен - трябва да има инфраструктура, която да задържа младите хора тук", заяви при старта на строителните дейности кметът на Брезово инж. Калин Калапанков.

Залата ще е за видовете спорт, които се развиват в общината. Има отбори по футбол, волейбол и бадминтон, но базите не достигат и сега децата тренират във физкултурния салон на училище "Христо Смирненски". Кметът на Брезово инж. Калин Калапанков

Вече е готов пътят от границата с община Раковски през с. Отец Кирилово до с. Дрангово. "В двете населени места освен пътната настилка са подменени бордюрите и тротоарите. Трасето е около 7 км, ремонтът му струваше около 3,5 млн. евро", посочва инж. Калапанков. Общинската пътна мрежа на територията на Брезово и прилежащите села е с обща дължина 84 км. Наскоро е ремонтирана 6-километровата отсечка от с. Борец до разклона на третокласния път към с. Долна махала, но в общината по инфраструктурата има още много работа.

"Единствените средства, които получаваме за пътни ремонти, са по инвестиционната програма на общините към регионалното министерство. Силно се надявам, че тя ще продължи и след 2027 г. Според мен тя е начало на децентрализацията на общините, защото ни дава правото сами да определяме кои обекти са най-важните за нас", допълва кметът.

В очакване на нови възможности за отпускане на пари в Брезово са подготвили още проекти, към които има и издадени разрешения за строеж. Сред тях е реконструкцията на пътя от с. Чоба за с. Болярино, който е в окаяно състояние.

"Проблемът е, че част от него е на територията на община Раковски, а не на Брезово. Дори ние да оправим нашата част, следващият участък ще остане в сегашния си вид. Същото е с трасето от Дрангово до границата с Раковски, което ние обновихме. Убеден съм, че кметът на съседната община също иска да ремонтира неговата част от пътя, затова, когато се одобряват проекти и се отпускат пари, трябва да се имат предвид такива ситуации", обобщава инж. Калин Калапанков.

Готов е проектът и за нефункциониращия от години път от Борец до Момино село. С 2 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони пък се ремонтират улици в селата Чоба, Отец Кирилово, Дрангово, Борец и Върбен.

Кметът посочва още два проблема - липсата на вода и третирането на отпадъците..

Особено тежко е положението с водоснабдяването в с. Стрелци - проектът за подмяна на мрежата е готов, но необходимите 2,5 млн. евро не са осигурени.

"А за управлението на отпадъците трябва цялостна държавна концепция, това е проблем, който една община не може да реши сама", категоричен е инж. Калапанков.