Какво са правили Хастара и Пуйката по тъмно на Витоша? Туристическа обиколка или са крили крадено беемве с пари и златни накити?

Двамата обжалвали и прокурорското задържане до 72 часа, но държавното обвинение вместо това внесло искане за мярка за неотклонение

Според съда избързано е

Какво са правrли сочените за супероборотни автокрадци Асен Колев-Хастара и Валентин Кирилов-Пуйката по тъмно на Витоша? Укривали са луксозно беемве хибрид, в което е имало доста пари и златни накити, или туристическа обиколка, макар и в час, който не е типичен за разходки, и на място, което не е предпочитано за изгледи?

Тези въпроси се поставят в съдебното определение, с което двамата мъже бяха пуснати на свобода от Софийския районен съд в понеделник. Те

излязоха от ареста без никаква мярка за неотклонение

Съдебният акт показва и колко трудно се доказва кражбата на автомобил и колко много доказателства е нужно да се съберат. Което пък е едно от обясненията защо често автокрадци успяват да излязат бързо на свобода и да получат възможно най-леките наказания.

Асен Колев-Хастара по професия се води шофьор на МПС и е със средно образование. Среднист е и Валентин Кирилов-Пуйката, но пък официално работи като мениджър проекти във фирма, постоянно живее в родния Перник. Двамата неведнъж са попадали в криминалните хроники именно заради кражби на коли.

Сега привлякоха вниманието, но не само заради поредното им задържане, но и защото се възползваха от последните промени в НПК да се обжалва и прокурорският арест до 72 часа. Поправките в закона влязоха в сила в края на юли. Чрез своите адвокати Хастара и Пуйката подали искането в понеделник сутринта.

От определението на съдия Велизар Костадинов става ясно, че малко след като е обжалвано прокурорското задържане, държавното обвинение вместо тези жалби внесло искане за определяна на мярката за неотклонение. В закона обаче е казано, че прокуратурата незабавно внася жалбата срещу 72-часовото задържане. В крайна сметка в понеделник в 18 часа се гледа делото за определяне на мярката за неотклонение.

Според съда прокуратурата е действала прибързано, внасяйки я. За това и не е успяла да събере достатъчно доказателства. А “косвената верига от доказателства” е разкъсана. Защитниците на Хастара и Пуйката пък имали “процесуална стратегия” да обжалват прокурорското задържане. Тя също допринесла за избързването.

Колев, известен като Хастара, и Кирилов, познат като Пуйката, бяха заловени в събота след кражба на беемве хибрид, в което имало доста пари и златни накити. Колко, не е уточнено. Колата е открита в района на държавно ловно стопанство, най-вероятно става дума за ДЛС “Витошко-Студена”.

Двамата мъже са спипани на място,

недалеч от беемвето. Те били във високопроходим джип “Нисан”. Единият шофирал, другият се возел до него.

Самата кражба станала около 2 часа през нощта на 29 август в “Студентски град”. Собственикът на беемвето видял мъж с черни дрехи в колата, като преди това алармата се задействала. Сутринта в 9,30 часа на 29 август автомобилът бил обявен за общодържавно издирване. Около 20,40 часа същия ден собственикът получил съобщение по “Телеграм” от застрахователя. Той му изпратил координатите на беемвето, проследени по джипиес устройство.

Така собственикът и трима полицаи тръгнали по дирите на автомобила

Джи пи ес системата ги отвела до нисана, който се движел в държавното ловно стопанство. Вътре били Колев и Кирилов. Те са задържани около 21 часа в събота.

От купето на беемвето били свалени следи от обувки. Хастара и Пуйката доброволно дали своите обувки като доказателства. У единия бил намерен и ключ за автомобил БМВ, като от направените справки никой от двамата не притежавал подобна кола.

В купето на нисана полицаите открили колан за теглене, кабел за подаване на ток към автомобил, метална кука, черни кабели, дистанционно управление за “лебедка”, а самото устройство тип “лебедка” било в багажника. Нисанът бил оборудван още с компресор за помпане на гуми, покривало за автомобил и туба с гориво.

Кука, или т. нар. устройство тип “ухо”, била закачена в предната част на беемвето. Също така били разглобени много елементи от неговото арматурно табло и вътрешното оборудване.

Защо обаче съдът пусна Хастара и Пуйката на свобода без никаква мярка за неотклонение само след няколкочасов престой в следствения арест на “Г. М. Димитров”?

“Към днешна дата обоснованото подозрение не е в достатъчна степен осигурено с необходими доказателства”, категоричен е съдия Велизар Костадинов.

Според него от доказателствата следва, че двамата са били задържани само защото били близо до открадната кола и имали обременено съдебно минало. Тоест и преди са съдени.

Магистратът посочва, че преди да се поиска арест на Хастара и Пуйката, трябва да се отговори на много въпроси.

На първо място съдът отбелязва, че откраднатата кола е “високотехнологична от марка БМВ със съвременна модификация - електрически автомобил с хибриден двигател, като горивото е бензин”. При разпита собственикът казал, че е бил зареден с гориво, годно да покрие пробег от 500-600 км. Разследването обаче не установило дали, когато колата е открита, резервоарът е пълен, или горивото е било намаляло.

Също така, въпреки че в предната част на беемвето била монтирана кука,

на много въпроси не е даден отговор от разследващите. Така например не става ясно теглено ли е беемвето. Ако е теглено, имало ли е пълен резервоар и защо е теглено. Теглото на автомобила дава ли основание да бъде теглен с въже; необходимо ли е автомобилът да бъде запален, за да бъде теглен; може ли електрически автомобил да бъде теглен, без да бъде запален?

Освен това не бил направен следствен експеримент, който да доказва връзката между Хастара и Пуйката и откраднатото беемве. В техния нисан не били намерени вещи от крадената кола. Златните накити, които били в беемвето , така и не са открити.

“Намерени са пари, но те могат да имат и друг източник на придобиване, доколкото паричните знаци са родови вещи, а не определени вещи от конкретен вид”, посочва съдът. Той допълва, че не се открива свързаност между двамата мъже и крадената кола, защото е възможно “да са правили туристическа обиколка в тази местност, където е бил намерен изоставен отнетият автомобил”. Също така не било направено замерване на разстоянието между откраднатия автомобил и мястото, където двамата са спрени.

След всички тези въпроси съдът пуска Хастара и Пуйката на свобода без никаква мярка.