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Медицински хеликоптер транпспортира мъж с инсулт от Видин до София

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Медицински хеликоптер. Снимка: Архив

Мъж на 48 години с мозъчен инсулт е транспортиран с медицински хеликоптер от Видин до Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Анна" в София. Това съобщи за БТА координаторът на въздушните линейки за област Видин и началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение във видинската болница д-р Вилхелм Елисеев.

По думите му мъжът е приет днес в лечебното заведение. Той е офталмолог, който работи в Крайова, Румъния. След извършено изследване със скенер е установен мозъчния инсулт.

Пациентът е консултиран и стабилизиран, след което е подготвен за транспортиране с медицински хеликоптер до столичната болница, където ще продължи лечението му, допълни д-р Елисеев.

Медицински хеликоптер. Снимка: Архив

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