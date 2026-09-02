147 млн. евро за образование разпредели кабинетът за ден (Обзор)

Най-много пари отиват за безплатни учебници, има и за ремонт на студентските общежития

Над 146,75 млн. евро раздаде правителството за образователни програми на заседанието си в сряда. Най-много - над 31 млн. евро, са за осигуряване на безплатни учебници и помагала за учениците от 1-и до 12-и клас. Още 42 млн. евро ще се разпределят по две национални програми за педагогическа и психологическа подкрепа, както и за обучения по компютърни умения. Отделени са и средства за работа с деца от уязвими групи.

Над 61 млн. евро ще бъдат инвестирани в ремонти на детски градини, училища, студентски общежития и физкултурни салони. 9 млн. евро са за разширяване и обновяване на ясли, градини и училища, а други 9 млн. евро са за саниране и обзавеждане на студентски общежития.

Правителството задели и средства за спорт сред младите: 11 млн. евро за основни ремонти и изграждане на спортни площадки и салони, и още 754 671 евро за подпомагане на спортните дейности и насърчаване на физическата активност в университетите. Средствата са за 133 869 студенти в 33 държавни университета и за 13 816 студенти в 11 частни вуза. “С одобрените средства университетите ще могат да организират подготовката и участието на студентите в спортните дейности, което да повиши и тяхната мотивация за системни занимания и активност”, гласи решението.

3,5 млн. евро са за компенсации на родители на деца, които не са приети в детски градини поради липса на места. Парите са за периода от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 г.

Пари са отделени и за наука - 26 млн. евро са предвидени за част от дейностите на фонд “Научни изследвания” през настоящата година, както и за плащане на членския внос на България в международни организации.

12 млн. евро пък са за подготовка на кадри за професии и ключови отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика. Финансирането е за 251 общински училища, в които 18 208 ученици се обучават по защитени специалности или професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

До 15 млн. евро е максималният размер на държавната гаранция за всички кредити за студенти и докторанти през 2026 г., а за следващата - до 10 млн.

