Привличаме милиони за ВиК мрежи, улици и обновяване на петте населени места, без да натоварваме жителите, коментира кметът Петър Неделев

"Мащабна инвестиционна програма за обновяване на ВиК мрежата, улиците, осветлението, спортната, образователната и социалната инфраструктура изпълняваме в община Стамболийски, без да натоварваме местния бюджет. Всички големи проекти се реализират с външно финансиран - от държавата, от фондове и програми", казва кметът Петър Неделев. Десетки милиони вече са осигурени и завъртат колелото, за да променят облика на града и четирите села - Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново село и Триводици.

На 28 август кметът, областният управител Георги Янев и народни представители дадоха старт на най-мащабния ВиК проект в региона

на Пловдив - реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в южната част на Стамболийски. Инвестицията е за 9,43 млн. евро по споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ще бъдат подменени близо 8 км амортизирана водопроводна мрежа, изградена през 50-те години на миналия век. Предвижда се и цялостно обновяване на над 30 ключови улици и булеварди в града.

"Изключително съм радостен, че с тази първа копка даваме символичен старт на един от най-важните проекти, който жителите на Стамболийски чакат повече от десет години. С реконструкцията на водопроводната и уличната мрежа общината ще придобие по-добър вид и ще се превърне в по-добро място за живеене. Кметът на Стамболийски Петър Неделев

Администрацията е готова на 90% с проектите за изграждане и реконструкция на канализацията и подмяна на мрежата на територията на цялата община", обяснява кметът.

В същото време строители подменят тръбите по 16 улици и в най-голямото село от общината - Йоаким Груево. "Първият етап на проекта приключи успешно, новите тръби са положени изцяло, а абонатите са свързани. Работим вече по втората част - рехабилитацията на улиците", посочва Петър Неделев. За проекта са осигурени 4,8 млн. лв. от държавния бюджет.

Обществена поръчка за реконструкция на ВиК мрежата е обявена и за Ново село. Прогнозната стойност е над 1,7 млн. евро, като отново ще бъде реализирана с външни средства.

Общината е постигнала споразумение с регионалното министерство 4,3 млн. лв. да бъдат отпуснати за колектор, който да отвежда отпадните води от Куртово Конаре към пречиствателната станция на Стамболийски. Изграждането е започнало, строителните дейности се движат по график.

"Ще реализираме проекта до края на годината. Освен полагане на тръби и изграждане на шахти трябва да внедрим и модерни системи за управление", изброява кметът. Новият колектор ще подобри значително битовите условия в селото, ще намали риска от замърсяване и ще помогне за опазването на околната среда. Планира се колектори да се изградят за Триводици и Ново село. На 28 август беше направена първа копка на най-мащабния ВиК проект в региона.

Във всички населени места светят енергоспестяващи улични лампи благодарение на Плана за възстановяване и устойчивост. Въведени са системи за интелигентно управление, а част от мрежата разчита на възобновяема енергия.

Общината работи по модернизацията на условията за спорт. През април започна основният ремонт на зала "Тракия" в Стамболийски, където на разположение на гражданите са основно помещение за баскетбол, три допълнителни, съблекални с душове и санитарни възли.

"Държахме на цялостна модернизация на сградата - нова дограма, изолации, ремонт и смяна на настилката на игралното поле. ВиК системите са нови, изграждаме модерна отоплителна инсталация и вентилация за спортистите и изцяло сменяме осветлението", казва кметът. Той е настоял проектът да завиши енергийната ефективност на сградата и да включва рампа за достъп на хора с увреждания. Финансирането идва от регионалното министерство.

С близо 1,5 млн. лв. е изграден нов физкултурен салон на ОУ "Васил Левски" в Триводици, който ще посрещне над 100 деца за новата учебна година.

Училищата в общината вдъхновиха новия облик на централния площад в Стамболийски. Там са монтирани красиви винили, изобразяващи народните будители - патрони на учебните заведения. По думите на Неделев така пространството се превръща в мост между образованието, духовността и поколенията.

Кметският екип работи по новия общински пазар в града. Дейностите официално стартираха през април, като целта е на мястото на стария да се появи много по-функционално и съвременно тържище.

Общината купи голям електрически автомобил и зарядна станция, който улеснява работата с възрастните, хората с увреждания и останалите жители, използващи социалните услуги. Петър Неделев е успял да осигури външно финансиране, без да харчи парите от данъци.

"Зад всички спечелени средства стоят месеци работа - проектиране, съгласуване, издаване на разрешителни, кандидатстване, провеждане на обществени поръчки и защита на финансирането. Използваме всички достъпни източници, защото това е единственият начин община като Стамболийски да реализира инвестиции, без да се обременява с непосилни кредити

Така можем да развиваме града и селата, без да вдигаме данъците и таксите или да лишаваме други важни сфери от средства", категоричен е кметът.

Паралелно с изпълнението на новите проекти екипът му продължава да изплаща натрупаните в миналото задължения, което допълнително увеличава нуждата от свежо финансиране.

"Искаме по-надеждна ВиК мрежа, обновени улици, модерно осветление, достъпна спортна база, ремонтирани обществени пространства, по-добри социални и образователни услуги. Най-важното е хората да виждат, че на всяко населено място се обръща внимание", обобщава Петър Неделев.