Вендинг машини за храна и кафе купуват за депутатите, правят календари, бележници и дипляни за 127 хиляди евро

Вендинг машина за пакетирани стоки - снакс, храни и напитки в кенчета и бутилки, и два автомата за топли напитки на обща стойност 18 407 евро без ДДС ще купува парламентът. Това става ясно от обществена поръчка на Народното събрание. Като едната от машините за кафе и чай ще е за почивната база на парламента във Велинград.

Двата автомата за топли напитки трябва да дават възможност за избор на захар. Те трябва да са с вместимост до 300 чаши за еднократна употреба, но и да дават възможност за използване на такива за многократна - порцеланови или стъклени. В условията на поръчката е записано, че ако използването на чаши за еднократна употреба не може да бъде избегнато поради съображения, свързани с хигиената на храните, безопасността на потребителите и общественото здраве, те трябва да са от пластмаса, която може да бъде рециклирана или от компостируем материал.

Други 35 хиляди евро без ДДС парламентът е заделил за осигуряване на интернет свързаност между бившия Партиен дом и почивната станция във Велинград. В заданието на обществената поръчка е описано, че трябва да бъдат изградени и поддържани две независими физически оптични линии от комуникационния възел на интернет доставчика до абонатния пост на НС. Всяка от линиите трябва да притежава индивидуален гарантиран капацитет от минимум 10 Gbps. А оптичните кабели трябва да бъдат въведени в сградата по две географски разделени и физически независими трасета с цел елиминиране на единична точка на отказ при авария или изкопни работи.

127 хиляди евро без ДДС пък ще струва изработката на презентационни материали и отпечатването на издания на Народното събрание. В обществената поръчка са изброени 9 вида артикули, които ще бъдат издавани в тираж от 500 до 2500 бройки.

Сред тях са стенни календари - работен (глава и тяло с 3 календариума и с прозорче) и луксозен (от 13 листа). Също и календар-бележник с дати и часове, място за химикал и разделител, както и настолен работен календар в два размера - голям и малък и тип пирамида.

С логото на парламента ще бъдат издадени и различни видове бележници - със скрита спирала, органайзър, с място за химикал и джоб с вградена флашпамет (16 GB), джобен със скрита спирала, такъв с ластик и държач за химикалка. Ще има естествено и химикалки с лого. Народното събрание ще си прави и визитки, пликове с лого и надпис, както и подаръчни торбички в няколко формата.

А за презентиране на НС се предвижда да бъдат издадени както информационна дипляна за парламента в два формата, детско издание, така и 4 вида издания за парламента в различен обем - от 50 до 300 страници. Не е ясно каква ще е целта на изданията. НС периодично печата такива за историята и работата си, но обикновено са свързани с годишнини и поводи. През 2029 г. се навършват 150 г. Народно събрание, но все още е рано за издания по този повод.