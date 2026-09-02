Гюров говорил с избиратели на ГЕРБ и Радев - очаква гласове и от тях (Обзор)

До края на седмицата Илияна Йотова ще каже кандидата си за вице

Андрей Гюров очаква подкрепа за президент и от избиратели на “Прогресивна България” и ГЕРБ, както и от левите хора. Дори вече е разговарял с хора, гласували за формациите на Румен Радев и Бойко Борисов на изборите през април, и те му обещали подкрепа.

Това разказа самият Андрей Гюров пред Нова тв в сряда, ден след като официално обяви кандидатурата си за държавен глава. Вицепрезидент ще му е бившият главен секретар на МВР Георги Кандев.

Говорил с много симпатизанти на ГЕРБ и смята, че те ще гласуват за него заради принципите му. “Нормално е хора, които 20 г. са заявявали, че са за проевропейско развитие на България, да застанат зад кандидата, който вижда бъдещето на страната ни в силна Европа”, каза Гюров.

Като аргумент в полза на кандидатурата си изтъкна, че с Йотова президент и Радев премиер това би означавало свръхконцентрация на власт в едни ръце. Пожела конституцията да не се връща към старите си разпоредби за формиране на служебни кабинети, но механизмът можело да се подобри, за

да има по-голям избор за премиер

Въпросът за конституционните правомощия на президента трябва да бъде част от кампанията, каза политологът Теодор Славев пред bTV. Той определи бъдещите назначения на новия президент като ключови - ще подпише указите за назначаване на нов главен прокурор и шеф на ВАС.

Засега основните опоненти на тези избори ще са именно Гюров и настоящият президент Илияна Йотова, зад чиято кандидатура застана и управляващата партия “Прогресивна България” и лично премиерът Румен Радев. Тя очаквано получи подкрепа и от БСП.

От ГЕРБ не са оповестили намеренията си. В събота Бойко Борисов даде 10 дни на ПП и ДБ да се разберат за общ кандидат срещу Йотова. На третия ден обаче Гюров и Кандев обявиха кандидатурата си от родния Гоце Делчев, а ПП и ДБ очаквано застанаха зад тях. Официален коментар от ГЕРБ няма.

В сряда ЦИК започна да приема документите на партиите за участие в президентските избори. Първи бяха “Възраждане”. Крайният им срок е 9 септември, а за инициативни комитети - 14 септември. А самите

имена на кандидатите

за президент и вицепрезидент трябва да са в ЦИК до 22 септември.

Според социолози и политолози, ако ГЕРБ не издигнат скоро кандидат, то техният човек със сигурност ще остане трети и Гюров ще е на балотаж срещу Йотова. Очаква се до края на седмицата и тя да обяви вицето си.