Ами имал и втори заглушител – с такъв пазят президентите на Египет и Индия

"Марел 99" ЕООД има два джипа, внесени от САЩ, с монтирани устройства - едно на покрива и друго в багажник

Поне две устройства за смущения на GPS и GSM сигнали е ползвала охранителната фирма, свързана с Размиг Чакърян - Ами, показа проверка на “24 часа”.

На 21 август ДАНС, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и СДВР откриха елементи от такова устройство в луксозен комплекс в столичния кв. “Драгалевци”, а прокуратурата започна разследване за незаконното му използване заради сигнали от РВД, че смущава полетите на самолетите. По-късно премиерът Румен Радев призна, че вероятно има изтичане на информация към Ами, за да се демонтира устройството, което е било в багажника на луксозен джип.

Намерени са само кабели и акумулатори, които са го захранвали

От подаването на сигнала до влизането на трите институции в комплекса са минали 4 часа, научи “24 часа”.

От “Да, България” публикуваха решение по административно дело на фирмата “Марел 99” ЕООД, свързана с Ами, по което те обжалват ревизионен акт на НАП. Там е посочено, че заглушителят е купен от самоковската компания “Самел 90” АД. Откритият при операцията обаче не е същият, а съвсем друг - елементите са монтирани на различен автомобил и не е произведен в “Самел 90”, каза пред “24 часа” инж. Петър Георгиев, собственик и изпълнителен директор на дружеството, в което работи от 40 г. до днес.

От прокуратурата коментираха пред “24 часа”, че заглушител все още не е открит, както и документи за продажбата му. Не е ясно дали е купен легално както е първият, или е незаконен.

“Ние сме произвели и продали този смутител - на автомобил, произведен през 2022 г., монтиран на покрива - показва снимка инж. Петър Георгиев - Откритите елементи от устройство при акцията нямат нищо общо с нашия продукт. Монтирани са в багажник на друга кола от същата марка, произведена през 2025 г. Това е вредно за хората вътре, излъчва мощност, която може да ги съсипе. Аз имам всички документи по сделката. Да покажат тези за устройството, което са намерили”.

В “Самел 90” АД работят 500 души. Произвеждат техническа керамика, осветление, механични части, мебели, но и военна продукция като дронове, системи за заглушаването им, бронирани автомобили, бронежилетки и много други, сред които и радиосмутители. У нас никой не се интересувал от тях, с изключение на охранителната фирма “Марел 99”, която е поръчала един с мощност от 500 вата в края на 2022 г. Нито армията, нито затворите и други държавни институции са поръчвали подобна техника от големия български производител. С изключение на НСО, които имат 3, но с малка мощност. През годините е имало запитвания към “Самел 90” за ради смутители, но Георгиев винаги иска лиценз за охранителна дейност, с който такива устройства могат да се ползват. Клиенти от цял свят компанията намира на изложения зад граница. Това е смутител на радиочестоти, който се произвежда в завода и се продава в чужбина. Мощностите са до 3500 вата.

“Продал съм хиляди радиосмутители, но в чужбина.

Не познавах тези момчета. Дойдоха, питах ги дали имат лиценз, показаха го

Сключихме договор и в т. 15 от него е записано - “Възложителят е задължен да уреди законосъобразното използване на стоките, предмет на договора.” Възложителят са те. Ако произвеждам ножове и някой убие с него друг, аз ли съм виновен?”, казва инж. Георгиев и показва договора.

Проверка на “24 часа” в регистъра на МВР за охранителните фирми с лиценз показва, че “Марел 99” ЕООД има такъв от 2005 г. с допълнение за различни дейности от 2020 г., и втори от 10 април 2023 г. - 16 дни преди радиосмутителят от “Самел 90” АД да бъде предаден и монтиран в автомобила. Инж. Петър Георгиев не знае дали произведеният от фирмата му е открит и как е използван преди това, но е категоричен, че подобни устройства могат да влияят на сигнали до 200 - 250 метра, а да смущава честоти на 14 км, колкото са от “Драгалевци” до летището, било абсурд. Компанията произвежда радиосмутители с различна мощност.

С тях се пазят президентите на Египет, Пакистан, Индия и още 7 държави

Наши ръководители научили при посещенията си там, че колегите им ползват български продукт за сигурността си. Освен “Самел 90” има още една, но много по-малка компания, която произвежда подобни смутители, но инж. Георгиев не знае дали те са монтирали устройството в колата от 2025 г., иззето от разследващите. Дори го откарали в завода в Самоков, за да бъде тествано, и там станало ясно, че заглушител няма.

Директорът на предприятието показва как изглежда подобен продукт. Най-важните елементи са модулите, които са демонтирани от багажника на иззетия в “Драгалевци” джип. Според инж. Георгиев това може да направи само специалист, и то за минимум 2 часа. Той не знае за регистър на подобни смутители и притежателите им, поддържан в КРС или друга институция. Никой не го е питал на кого и какво продава в България. Понеже клиентите му са в чужбина, всяка сделка извън страната се одобрява от специална комисия с няколко министри. Намерените от службите елементи от заглушаващо устройство, монтирани в багажник на джип, произведен през 2025 г. (горе). Колата, внесена през 2022 г. у нас, на която “Самел 90” АД монтират устройството в кутията на покрива (долу).

“24 часа” изпрати запитване до КРС дали се поддържа регистър на юридическите лица и държавни институции, които притежават заглушители за GPS, GSM и други сигнали. До редакционното приключване на броя не отговориха на въпросите ни.

На 5 март т.г. КРС е обсъждала и приела решение за издаване на разрешение на “Марел 99” ЕООД за ползване на радиочестотен спектър за собствени нужди. Членовете са гласували единодушно. То обаче не е за използването на заглушители на сигнали.

Охранителната фирма е свързана със златния гьол и бившата съпруга на Къро

Фирмата със заглушителите "Марел 99" ЕООД е регистрирана през далечната 1999 г. с широк предмет на дейност. Първият собственик е Асен Дражев, но през 2005 г. я продава на Румен Илиев, който и до днес е в борда на директорите на фирми, свързани с Красимир Каменов-Къро до убийството му през май 2023 г.

След това "Марел 99" е прехвърляна на Атанас Едрев, после на Владимир Звезданов, който е положил подписа си на договора за покупко-продажбата на легалния смутител на честоти, поръчан в края на 2022 г. и монтиран в джипа през април 2023 г. Тогава "Марел 99" вече има нов собственик и управител - Станислав Петров.

Всички са свързани с бизнес структура, управлявана от Къро до смъртта му, а след това и с Размиг Чакърян-Ами, който дълги години е бил един от най-приближените на разстреляния в ЮАР бос.

Атанас Едрев например е бил собственик на Пи.Еф.Си ЕООД, известна с това, че стопанисваше "златния гьол" на ГКПП "Капитан Андреево". По същото време "Интерпред еврологистик" ЕООД с крайни собственици Мирослав Петков и Размиг Чакърян стопанисваше "златната лаборатория", заради която имаше скандали във властта през 2021 г.

Връзка на "Марел 99" с Къро и Ами има и в ревизионния акт на НАП, който е обжалван в съда. През 2023 г. данъчните отказват да възстановят ДДС-то по една от фактурите за легалния заглушител. В производството пише, че счетоводно охранителната фирма се обслужва от "Паралакс 1" ЕООД, и е представитела фактури за услуги, издънени от "Естейт СВ" ЕООД. И двете са собственост на бившата съпруга на Къро Светлана Каменова, която е от близките партньори на Размиг Чакърян-Ами още преди убийството на Каменов в ЮАР.