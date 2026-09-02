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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23496476 www.24chasa.bg

Обезвредиха артилерийски снаряд, открит при крепостта „Баба Вида“

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Корозирал снаряд

Специализиран екип от 10-и механизиран батальон от 3-то бригадно командване обезвреди силно корозирал 122-милиметров артилерийски снаряд, открит при изкопни дейности в района на крепостта „Баба Вида" във Видин. Това съобщиха от Сухопътните войски на страницата си във Фейсбук.

Боеприпасът е унищожен на брега на река Дунав при спазване на всички мерки за безопасност. Екипът е действал под ръководството на старши сержант Любомир Цветков, по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

Това е пореден случай на открити невзривени боеприпаси в района на крепостта заради ниското ниво на река Дунав. На 22 август специалисти обезвредиха силно корозирал 155-милиметров артилерийски снаряд с взривател, открит на градския плаж „Баба Вида". По-рано в района са били унищожени силно корозирал 155-милиметров артилерийски снаряд с взривател и две силно корозирали гюлета с размери 100 и 120 милиметра.

Корозирал снаряд

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