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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23496523 www.24chasa.bg

Всяко четвърто семейство у нас поне с едно куче. В Румъния двойно повече (Графика)

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24% от българските домакинства притежават поне едно куче. Снимка: Pixabay

24% от българските домакинства притежават поне едно куче - колкото в Белгия (24%), Финландия (24%), Ирландия (25%) и Италия (25%) и средностатистическите 25% в целия ЕС. Това показват данни на Европейската комисия от 2024 г., предоставени от FEDIAF - Европейската индустрия за храни и домашни любимци.

Лидер обаче се оказва съседна Румъния, където поне едно куче отглеждат 45% от домакинствата. Следват ги Полша (43%) и Чехия (42%).

Турция, макар и извън ЕС, е последна в тази класация с едва 5% домакинства с поне едно куче, следвана от Швейцария (12%) и Гърция (14%).

Около 44% от всички домакинства в ЕС имат домашен любимец, като над 90% от тези животни са кучета или котки, показва още статистиката на FEDIAF. А общо гражданите на Евросъюза притежават 72 милиона кучета, като Германия води класацията с 10,5 милиона.

В класацията обаче поне с едно куче у дома са само 21% от германските домакинства, което ги поставя назад в класацията заедно с Франция (20%) и Естония (22%).

24% от българските домакинства притежават поне едно куче. Снимка: Pixabay

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