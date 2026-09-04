С приоритет са компании, които създават висока добавена стойност, добре платени работни места и се грижат за околната среда, изброява кметът Димитър Иванов

Лъвът, който се готви за скок. Така беше представяна община "Марица" край Пловдив преди четвърт век, когато тепърва се отваряше за инвеститори. Тя наистина се превърна в притегателен център за български и чуждестранни фирми.

В икономическата зона днес действат над 200 компании, 30 от тях са световни лидери в индустрията и логистиката. Десетки хиляди са работните места, които променят икономиката на целия регион и създават по-добър стандарт за живот на хората. Всичко това се дължи до голяма степен на местната власт, която улеснява инвеститорите с административното си обслужване.

"От години осигуряваме благоприятни условия за бизнеса. Екипът в общината прилага индивидуално обслужване на всеки вложител и действа в максимално съкратени срокове. За нас е недопустимо да размотаваме хора, които инвестират милиони", обяснява подхода кметът Димитър Иванов. Той е сочен за един от най-успешните управленци и е начело на общината четвърти мандат. КМЕТЪТ НА "МАРИЦА" ДИМИТЪР ИВАНОВ

Най-новата амбиция на екипа му е да превърне "Марица" в първата въглеродно неутрална община в България.

В този смисъл вече тя поставя изисквания към бизнеса. "С приоритет са технологичните компании, които създават висока добавена стойност, добре платени работни места и се отнасят с грижа към околната среда", посочва Димитър Иванов.

В икономическата зона на "Марица" има инвеститори от Европа и Азия, концерни и заводи разширяват присъствието си, идват нови. "Това е лидерство, което държим да запазим", категоричен е кметът. И дава пример със стъпването на китайска индустриална компания. Тази година стартира изграждането на високотехнологичен завод на японски холдинг за 30 млн. евро. Той ще разкрие 150 работни места.

"Това показва, че сме разпознаваеми на картата на международния бизнес", коментира кметът.

Близостта на "Марица" до Пловдив е огромно предимство. Не са малко хората от големия град, които купуват имот в селищата от тази община, тъй като там се живее спокойно и за минути могат да стигнат до работните си места в Пловдив.

Населението расте, а с него нуждата от детски градини, училища и подобряване на инфраструктурата. "Нашата цел е хората да не избират между спокойствието на селото и удобствата на града, а да получават и двете", казва Димитър Иванов.

В момента селата са строителни площадки. Почти навсякъде се работи - реновират се водопроводи в Костиево, Радиново, Бенковски, Строево, Труд, Войсил, Царацово и Манолско Конаре. Това са все големи селища. Само за реконструкцията на ВиК системата в Костиево, Радиново и Бенковски са отделени 625 хил. евро от общинския бюджет. Стартира ремонт и реконструкция на ул. "Хан Аспарух" в Царацово. На 10 август започна реконструкцията на водопроводната мрежа в с. Строево за 1 162 380 евро.

"Подновени са повече от 100 км водопроводна мрежа, а на над 70 км са изградени колектори за обратна вода. Жителите на Трилистник, Маноле, Войводиново и Калековец се радват на обновени площади", изброява Димитър Иванов.

Предстои изграждане на нови детски градини в Бенковски и Войсил, разширение на забавачката в с. Труд. Ремонтира се паркът в Трилистник.

"През годините построихме 9 нови детски градини в Граф Игнатиево, Войводиново, Скутаре, Строево, Крислово, Калековоц, Труд, Рогош и Радиново. Подготвя се забавачка в Динк", отчита кметът. Във Войводиново и в Граф Игнатиево е обещал да има нови детски площадки.

В плановете е изграждане на пенсионерски клуб и библиотека в с. Скутаре. Храмът в с. Войсил предстои да бъде обновен. Медицинското обслужване също е приоритет. "Вече 2 години работи новата здравна служба в Бенковски. В Царацово предстои строителството на нова сграда, защото старата е неудобна за трудноподвижни. В Калековец се санира здравният пункт. Предоставихме грижа за над 180 възрастни в домашна среда", посочва кметът. Спортът в "Марица" е на висока почит.

Има 25 спортни клуба, за които общината изгражда и обновява площадки, игрища и бази. Младите хора се радват на спортни зали в Рогош, Труд и Маноле. Открити са фузкултурни салони в Скутаре и Граф Игнатиево за общо 1,4 млн. лева.

"Отличихме 18 младежи с високи постижения в спорта, изкуството и образованието. А хандбалният клуб от с. Труд стана републикански шампион при момчетата до 12 г. Най-важно е децата да имат възможност за спорт в собственото си населено място", казва Димитър Иванов.

Всяко евро от държавния бюджет и ЕС се превръща в реално подобрение

Много са спечелените проекти за финансиране от регионалното министерство и фонд "Земеделие", по които се работи. Завършено е обновяването на 3 км пътна мрежа в Граф Игнатиево, Динк, Желязно, Крислово, Калековец, Войводиново. Готов е 5 км участък от пътя Костиево-Радиново-Бенковски. "Паралелно с пречиствателните станции за отпадни води, които изградихме, реализираме и първата пречиствателна станция за питейна вода в Пловдивска област", изтъква Иванов.

В момента се изпълнява договор за проектиране на още 30 улици от вътрешната общинска мрежа във всички населени места.

"Хората не виждат проектите и процедурите по тях, а резултата - улицата пред дома си, водопровода, детската градина, парка или спортната площадка. Искаме всяко евро от бюджета и европейското финансиране да се превръща в реално подобрение за жителите", обобщава кметът.

Той се надява скоро да бъде оправен тесният и повреден 80-годишен мост над река Стряма между Рогош и Маноле - важна връзка със села и от други общини. Не е по силите на "Марица" да изгради сама ново съоръжение.

"Имаме готовност да съдействаме на държавата. Не трябва да чакаме моста да падне и тогава да търсим решение", смята Димитър Иванов.