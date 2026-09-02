Бащата на загинал при катастрофа край Пловдив не знае имената на внуците си

Питаха го заради спор имал ли е блъснатият жена и деца от нея

Бащата на загиналия при катастрофа на пътя от Скутаре за Пловдив пешеходец Филип Костадинов - Йордан, не можа да каже как се казват внуците му в съда. Адвокатите на подсъдимия за инцидента Костадин Стоянов настояха да се изясни дали блъснатият преди смъртта смъртта си е живял с жена на име Йорданка и дали действително има три деца от нея, защото тя поиска да се конституира като частен обвинител. Дядото на децата потвърди, че синът му и Йорданка са били заедно, но не успя да каже имената на децата. Въпреки това жената на загиналия стана частен обвинител.

Инцидентът стана късно вечерта на 15 октомври 2024 г. Филип Костадинов бил на рожден ден на племенницата си в Скутаре и след купона тръгнал пеш към "Столипиново" Вървял по средата на платното и към 23,35 часа бил застигнат от бус, управляван от 31-годишния сега Костадин Стоянов, който не го видял и го блъснал. Ударът бил фатален за пешеходеца.

Костадин Стоянов не се признава за виновен и делото ще протече по общия ред - с разпит на свидетели и изслушване на вещи лица. Те започват на 6 октомври т. г.