Гол до кръста ром плаши с изнасилване в Стара Загора, двама мъже го задържаха и предадоха на полицията

Гол до кръста мъж преследвал момиче в Стара Загора, говорил й нецензурни неща и я плашил с изнасилване. Двама други мъже видели уплашената, плачеща и викаща за помощ жена в района на Музикалното училище, прибрали я в магазин, а в този момент тя показала приближаващия се човек на колело - онзи, който я е заплашвал. Без да мислят много, двамата приятели Живко и Йордан извършили граждански арест, след което се обадили на 112. А пристигналата полиция задържала 31-годишния мъж, срещу когото в момента се води разследване. Образувано е досъдебно производство.

"Около 12:30 - 1 часа часа бях спрял пред магазина да си взема нещо за хапване. В същото време пристига въпросната госпожа разплакана, крещеше "моля за помощ". Бяхме с моя познат. Попитахме я какво става. Тя обясни, че я преследва господин, който няма да разкажа точно какво й е казал. Бее много притеснена. Прибрахме я вътре в магазина. Докато я прибирахме, тя ни показа кой е господинът. Той се движеше с велосипед. След това предприехме действия. Тръгнахме с автомобила след господина. Заловихме го и се обадихме на 112. От полицията пристигнаха мигновено. Беше заловен. За същия господин има информация, че предната вечер около 20 часа -е заплашвал две млади майки с деца в парка зад тази кооперация. Пак е използвал нецензурни думи и епитети. Когато пристигнаха полицаите, той се държеше много нагло с тях. Помоли да бъде пуснат, защото имал работа и не му се занимавало с глупости", разказа Живко Костов.

На въпрос как е изглеждал задържания, той го описа така: "Беше от ромски произход, гол до кръста, със слънчеви очила. В татуировки."

Попитан дали не са се притеснили да извършат граждански арест, защото в много случаи впоследствие реагиралите граждани се сдобиват с обвинения, Живко Костов отговори: "С моя приятел Йордан решихме да действаме, не сме мислили много. Мигновено предприехме действията по залавянето на въпросния господин. А и ние пряк допир с него не сме имали, полицията си го пое."